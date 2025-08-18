رسالة إلى ميلانيا ترامب.. هيأت أجواء ودية بين ترامب وزيلينسكي

Advertisement

حمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة شخصية من زوجته موجّهة إلى السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ، قدّمها للرئيس الأميركي قبيل انطلاق لقائهما في ، في خطوة رمزية بدت وكأنها أسهمت في تهيئة أجواء أكثر وُدية ورسمية لهذا الاجتماع البارز.ورغم طابعها الرمزي، فإن الرسالة ربما لعبت دوراً مهماً في دفع ترامب إلى تقديم بعض من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكداً أن لن تتخلى عنها.وعندما سُئل عمّا إذا كان اللقاء قد يفضي إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد".وأشار الرئيس الأميركي بوضوح إلى أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأوروبية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على استمرار الدور الأميركي في دعم ، مضيفاً: " هي خط الدفاع الأول، لأنها هناك، موجودة ميدانيًا… لكننا سنقدّم لهم الدعم. وسنكون مشاركين أيضا".، ألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي يضم الرئيسين الأميركي والروسي للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين وأوكرانيا، مؤكداً حرصه على إنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء الانتخابات، ومطالباً بتعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.