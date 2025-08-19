ستارمر: اجتماع البيت الأبيض قد يكون "خطوة تاريخية" لأوكرانيا

Advertisement

اعتبر رئيس الوزراء كير ستارمر اجتماع قادة أوروبيين مع الرئيسين الأمريكي والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ، بأنه "يُمكن أن يكون خطوةً تاريخيةً لأوكرانيا" لإنهاء الحرب مع .جاء ذلك في تصريحات له قبيل اجتماع وزيلينسكي، الاثنين، مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.وأكد ستارمر ضرورة العمل من أجل أمن والقارة الأوروبية والمملكة المتحدة، وأوضح أنّ اجتماع اليوم سيساهم في حلّ الضمانات الأمنية لأوكرانيا. (الأناضول)