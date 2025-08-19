Advertisement

عربي-دولي

ستارمر: اجتماع البيت الأبيض قد يكون "خطوة تاريخية" لأوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:30
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اجتماع قادة أوروبيين مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، بأنه "يُمكن أن يكون خطوةً تاريخيةً لأوكرانيا" لإنهاء الحرب مع روسيا.
جاء ذلك في تصريحات له قبيل اجتماع ترامب وزيلينسكي، الاثنين، مع ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والأمين العام للناتو مارك روته.

وأكد ستارمر ضرورة العمل من أجل أمن أوكرانيا والقارة الأوروبية والمملكة المتحدة، وأوضح أنّ اجتماع اليوم سيساهم في حلّ الضمانات الأمنية لأوكرانيا. (الأناضول)
 
