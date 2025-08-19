Advertisement

عربي-دولي

السلطات الأميركية تحقق في انفجار غامض بسفينة شحن في ميناء بالتيمور

Lebanon 24
19-08-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1406354-638911854613292568.jpg
Doc-P-1406354-638911854613292568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
‏شهد مرفأ بالتيمور في الولايات المتحدة انفجارا قويا على متن سفينة الشحن MV W Sapphire قرب جسر فرانسيس سكوت كي وتسبب في تصاعد أعمدة النيران وأثار حالة من الفوضى في الميناء.
Advertisement

وأفادت السلطات مساء الاثنين بوقوع انفجار على متن سفينة شحن تحمل فحما في بالتيمور، ما تسبب في اندلاع حريق وتصاعد عمود من الدخان. ولم يصب أحد بأذى. بينما لا يزال سبب الانفجار غير معروف.

في ربيع أذار 2024، اصطدمت سفينة الشحن "دالي" التي ترفع علم سنغافورة، والمبحرة من بالتيمور إلى كولومبو، سريلانكا، بجسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، ماريلاند، مما أدى إلى انهيار الجسر.
 
مواضيع ذات صلة
إصابة روسي في سفينة شحن يونانية أغرقها مسلحون حوثيون
lebanon 24
19/08/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 3 من طاقم سفينة شحن بعد هجوم في البحر الأحمر
lebanon 24
19/08/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول السفينة حنظلة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي إلى ميناء أسدود (يديعوت أحرونوت)
lebanon 24
19/08/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق السفينة "حنظلة" من ميناء غاليبولي الإيطالي باتجاه غزة لكسر الحصار على القطاع
lebanon 24
19/08/2025 12:23:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:57 | 2025-08-19
04:47 | 2025-08-19
04:25 | 2025-08-19
04:09 | 2025-08-19
04:05 | 2025-08-19
03:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24