الصين: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكّدت اليوم "تأييد كلّ الجهود" الرامية إلى إحلال السلام في ، غداة لقاء بين وفولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في ، والإعلان عن قمّة محتملة بين الرئيسين الأوكراني والروسي .وقالت الناطقة باسم ماو نينغ في إحاطتها الدورية : "لطالما كانت الصين على قناعة بأن التحاور والتفاوض هما السبيل الوحيد المجدي لحلّ الأزمة . ونحن نؤيّد كلّ الجهود المبذولة من أجل السلام". (الوكالة الوطينة)