عربي-دولي
الصين: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
19-08-2025
|
04:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّدت
الصين
اليوم "تأييد كلّ الجهود" الرامية إلى إحلال السلام في
أوكرانيا
، غداة لقاء بين
دونالد ترامب
وفولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في
واشنطن
، والإعلان عن قمّة محتملة بين الرئيسين الأوكراني والروسي
فلاديمير بوتين
.
وقالت الناطقة باسم
وزارة الخارجية
ماو نينغ في إحاطتها الدورية : "لطالما كانت الصين على قناعة بأن التحاور والتفاوض هما السبيل الوحيد المجدي لحلّ الأزمة
الأوكرانية
. ونحن نؤيّد كلّ الجهود المبذولة من أجل السلام". (الوكالة الوطينة)
