عربي-دولي

الصين: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 04:05
أكّدت الصين اليوم "تأييد كلّ الجهود" الرامية إلى إحلال السلام في أوكرانيا، غداة لقاء بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن، والإعلان عن قمّة محتملة بين الرئيسين الأوكراني والروسي فلاديمير بوتين.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ في إحاطتها الدورية : "لطالما كانت الصين على قناعة بأن التحاور والتفاوض هما السبيل الوحيد المجدي لحلّ الأزمة الأوكرانية. ونحن نؤيّد كلّ الجهود المبذولة من أجل السلام". (الوكالة الوطينة)
