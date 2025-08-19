ترامب: أريد فقط إنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأميركي أن ستستعيد مساحات كبيرة من أراضيها.

وأشار في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه لا يريد إضاعة الوقت وإنما يريد فقط إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال: "على فولوديمير زيلينسكي أن يظهر المرونة في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة ".

كما قال "ربما يكون لا يريد إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين"، مضيفاً "أتمنى أن يكون جيدا وإلا سنكون أمام وضع صعب".



وبين الرئيس الأميركي أن بوتين وزيلينسكي يسيران الصحيح.



لكنه أشار إلى أنه لم يتصل ببوتين أمام قادة في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني في ، أمس الاثنين.



كذلك قال "سيكون هناك شكل من أشكال الأمن لكن لا يمكن أن يكون ".

وأعلن أن عودة شبه القرم إلى أوكرانيا وانضمام إلى حلف " " أمران مستحيلان، قائلا "كلا الأمرين غير ممكن".