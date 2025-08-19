Advertisement

عربي-دولي

ترامب: أريد فقط إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2025 | 08:52
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أوكرانيا ستستعيد مساحات كبيرة من أراضيها.
وأشار في مقابلة مع "فوكس نيوز" إلى أنه لا يريد إضاعة الوقت وإنما يريد فقط إنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
وقال: "على فولوديمير زيلينسكي أن يظهر المرونة في المفاوضات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية".
 
كما قال "ربما يكون الرئيس الروسي لا يريد إبرام اتفاق والأمر سيتضح خلال الأسبوعين المقبلين"، مضيفاً "أتمنى أن يكون بوتين جيدا وإلا سنكون أمام وضع صعب".

وبين الرئيس الأميركي أن بوتين وزيلينسكي يسيران على الطريق الصحيح.

لكنه أشار إلى أنه لم يتصل ببوتين أمام قادة أوروبا في الاجتماع مع الرئيس الأوكراني في واشنطن، أمس الاثنين.

كذلك قال "سيكون هناك شكل من أشكال الأمن لكن لا يمكن أن يكون حلف شمال الأطلسي".
 
وأعلن ترامب أن عودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا وانضمام كييف إلى حلف "الناتو" أمران مستحيلان، قائلا "كلا الأمرين غير ممكن".

