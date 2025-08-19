Advertisement

إيران تنفي تسلّم قائمة جواسيس من طالبان: تقرير "ديلي تلغراف" مغلوط!

19-08-2025 | 11:41
نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" حول تسلّم الحرس الثوري الإيراني قائمة جواسيس من حركة طالبان في أفغانستان، معتبرة التقرير “عبثياً” ويستهدف صرف الأنظار عن المجازر الإسرائيلية في غزة.
وفي تصريحات لقناة الجزيرة، شددت الخارجية الإيرانية على أن ما نشرته الصحيفة يتماشى مع "حملة تشويه ممنهجة ضد إيران من وسائل إعلام متصهينة"، مؤكدة أنه لا يستحق الرد.

وكانت تلغراف قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني بدأ ملاحقة عناصر يُشتبه بارتباطهم بالاستخبارات البريطانية، مستخدماً قائمة مسربة من وزارة الدفاع البريطانية حصلت عليها من طالبان، بهدف استخدام هؤلاء كأوراق مساومة مع الغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى سعي طالبان للحصول على اعتراف رسمي من إيران بالحكومة الأفغانية.
 
(الجزيرة)
