إيران تنفي تسلّم قائمة جواسيس من طالبان: تقرير "ديلي تلغراف" مغلوط!

نفت صحة ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" حول تسلّم الحرس الثوري قائمة جواسيس من حركة طالبان في أفغانستان، معتبرة التقرير “عبثياً” ويستهدف صرف الأنظار عن المجازر في غزة.وفي تصريحات لقناة ، شددت الخارجية الإيرانية على أن ما نشرته الصحيفة يتماشى مع "حملة تشويه ممنهجة ضد من وسائل إعلام متصهينة"، مؤكدة أنه لا يستحق الرد.وكانت تلغراف قد ذكرت أن الحرس الثوري الإيراني بدأ ملاحقة عناصر يُشتبه بارتباطهم بالاستخبارات ، مستخدماً قائمة مسربة من البريطانية حصلت عليها من طالبان، بهدف استخدام هؤلاء كأوراق مساومة مع الغرب بشأن البرنامج الإيراني، بالإضافة إلى سعي طالبان للحصول على اعتراف رسمي من إيران بالحكومة الأفغانية.