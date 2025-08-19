28
o
بيروت
31
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
اللّيلة.. لقاء سوري إسرائيلي في عاصمة أوروبية
Lebanon 24
19-08-2025
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
عن أنّ
وزير الشؤون الاستراتيجية
الإسرائيلي
رون ديرمر يلتقي الليلة
وزير الخارجية السوري
أسعد الشيباني
في
باريس
.
Advertisement
وأشارت
وسائل الإعلام الإسرائيلية
إلى أنّ الشيباني سيلتقي رون ديرمر بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك.
وحسب المعلومات، فإنّ الشيباني سيبحث مع ديرمر الترتيبات الأمنية على الحدود.
مواضيع ذات صلة
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: اجتماع وزاري سوري إسرائيلي في عاصمة أذربيجان غدا
Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: اجتماع وزاري سوري إسرائيلي في عاصمة أذربيجان غدا
19/08/2025 23:32:27
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وُصف بـ"النادر".. لقاء سوري - إسرائيلي في دولة أوروبية!
Lebanon 24
وُصف بـ"النادر".. لقاء سوري - إسرائيلي في دولة أوروبية!
19/08/2025 23:32:27
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. لقاء إسرائيلي - سوري مباشر في هذه الدولة!
Lebanon 24
مفاجأة.. لقاء إسرائيلي - سوري مباشر في هذه الدولة!
19/08/2025 23:32:27
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: لقاء مباشر سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان
Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: لقاء مباشر سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان
19/08/2025 23:32:27
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حادث سير مأسوي في أفغانستان
Lebanon 24
حادث سير مأسوي في أفغانستان
16:23 | 2025-08-19
19/08/2025 04:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة بين الحرب والمفاوضات: خلافات على صفقة الرهائن تعيق وقف النار
Lebanon 24
غزة بين الحرب والمفاوضات: خلافات على صفقة الرهائن تعيق وقف النار
16:16 | 2025-08-19
19/08/2025 04:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثث وروائح كريهة في إسرائيل.. أرقام وظاهرة صادمة
Lebanon 24
جثث وروائح كريهة في إسرائيل.. أرقام وظاهرة صادمة
16:12 | 2025-08-19
19/08/2025 04:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو: تحليلات وضيعة وخاطئة
Lebanon 24
الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو: تحليلات وضيعة وخاطئة
16:08 | 2025-08-19
19/08/2025 04:08:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجزرة في نيجيريا: مسلحون يقتحمون مسجداً وقت صلاة الفجر ويقتلون 27 شخصاً
Lebanon 24
مجزرة في نيجيريا: مسلحون يقتحمون مسجداً وقت صلاة الفجر ويقتلون 27 شخصاً
16:05 | 2025-08-19
19/08/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
Lebanon 24
سيناريو "ضد حزب الله" تطرحه صحيفة إسرائيلية.. ما هو؟
16:40 | 2025-08-18
18/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:23 | 2025-08-19
حادث سير مأسوي في أفغانستان
16:16 | 2025-08-19
غزة بين الحرب والمفاوضات: خلافات على صفقة الرهائن تعيق وقف النار
16:12 | 2025-08-19
جثث وروائح كريهة في إسرائيل.. أرقام وظاهرة صادمة
16:08 | 2025-08-19
الإليزيه يرد على رسالة نتنياهو: تحليلات وضيعة وخاطئة
16:05 | 2025-08-19
مجزرة في نيجيريا: مسلحون يقتحمون مسجداً وقت صلاة الفجر ويقتلون 27 شخصاً
16:00 | 2025-08-19
الجيش الإسرائيلي على حافة الانهيار… تقرير هآرتس يحذر
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 23:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24