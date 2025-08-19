Advertisement

عربي-دولي

اللّيلة.. لقاء سوري إسرائيلي في عاصمة أوروبية

Lebanon 24
19-08-2025 | 11:48
A-
A+
Doc-P-1406599-638912262949221836.png
Doc-P-1406599-638912262949221836.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يلتقي الليلة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في باريس.
Advertisement

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ الشيباني سيلتقي رون ديرمر بحضور المبعوث الأميركي توم برّاك.

وحسب المعلومات، فإنّ الشيباني سيبحث مع ديرمر  الترتيبات الأمنية على الحدود.
 
مواضيع ذات صلة
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: اجتماع وزاري سوري إسرائيلي في عاصمة أذربيجان غدا
lebanon 24
19/08/2025 23:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وُصف بـ"النادر".. لقاء سوري - إسرائيلي في دولة أوروبية!
lebanon 24
19/08/2025 23:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة.. لقاء إسرائيلي - سوري مباشر في هذه الدولة!
lebanon 24
19/08/2025 23:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن مصدر دبلوماسي: لقاء مباشر سيعقد بين مسؤول سوري وإسرائيلي في أذربيجان
lebanon 24
19/08/2025 23:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2025-08-19
16:16 | 2025-08-19
16:12 | 2025-08-19
16:08 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24