عربي-دولي
برياح مدمرة وأمواج بارتفاع 6 أمتار.. إعصار "إيرين" يهدد جزر بهاما وأميركا
Lebanon 24
19-08-2025
|
12:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل الإعصار "
إيرين
" تقدمه نحو جزر بهاما على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وسط مخاوف من ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار وحدوث فيضانات ساحلية واندلاع حرائق غابات.
ومن المتوقع أن يتجه الإعصار، الذي أعيد تصنيفه في الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، شمالا باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبرمودا خلال الأسبوع الجاري، رغم أنه لا يتوقع أن يضرب اليابسة الأميركية مباشرة.
وتحسّبا للخطر، أصدرت السلطات أوامر بإخلاء بعض المناطق الساحلية، خاصة بمحاذاة كارولاينا الشمالية، التي قد تتأثر بالتيارات المائية العنيفة.
وكان "إيرين"، الذي وصلت سرعة رياحه إلى 255 كيلومترا في الساعة، قد تسبب بأضرار مادية كبيرة في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو، وترك نحو 150 ألف أسرة من دون كهرباء. ويُعد أول إعصار موسمي يضرب
شمال الأطلسي
هذا العام، وقد ازدادت شدّته بشكل لافت خلال 24 ساعة فقط.
وتشير التوقعات إلى أن موسم الأعاصير، الممتد من حزيران إلى تشرين الثاني، سيكون أكثر شدة من المعتاد في 2025، بعدما شهد العام الماضي أعاصير مدمرة أبرزها "هيلين" الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في
جنوب شرق
الولايات المتحدة
.
