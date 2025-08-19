Advertisement

عربي-دولي

برياح مدمرة وأمواج بارتفاع 6 أمتار.. إعصار "إيرين" يهدد جزر بهاما وأميركا

Lebanon 24
19-08-2025 | 12:55
A-
A+
Doc-P-1406639-638912304195229272.png
Doc-P-1406639-638912304195229272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل الإعصار "إيرين" تقدمه نحو جزر بهاما على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، وسط مخاوف من ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار وحدوث فيضانات ساحلية واندلاع حرائق غابات.
Advertisement

ومن المتوقع أن يتجه الإعصار، الذي أعيد تصنيفه في الدرجة الثالثة من أصل خمس درجات، شمالا باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة وبرمودا خلال الأسبوع الجاري، رغم أنه لا يتوقع أن يضرب اليابسة الأميركية مباشرة.

وتحسّبا للخطر، أصدرت السلطات أوامر بإخلاء بعض المناطق الساحلية، خاصة بمحاذاة كارولاينا الشمالية، التي قد تتأثر بالتيارات المائية العنيفة.

وكان "إيرين"، الذي وصلت سرعة رياحه إلى 255 كيلومترا في الساعة، قد تسبب بأضرار مادية كبيرة في جزر أنتيل الصغرى وبورتوريكو، وترك نحو 150 ألف أسرة من دون كهرباء. ويُعد أول إعصار موسمي يضرب شمال الأطلسي هذا العام، وقد ازدادت شدّته بشكل لافت خلال 24 ساعة فقط.

وتشير التوقعات إلى أن موسم الأعاصير، الممتد من حزيران إلى تشرين الثاني، سيكون أكثر شدة من المعتاد في 2025، بعدما شهد العام الماضي أعاصير مدمرة أبرزها "هيلين" الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص في جنوب شرق الولايات المتحدة.
 
مواضيع ذات صلة
إعلام روسي: أمواج تسونامي في "سيفيرو كوريلسك" سجلت من 3 إلى 5 أمتار
lebanon 24
19/08/2025 23:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إعصار يهدّد هذه الدولة: أعلى درجات التأهب وإلغاء مئات الرحلات الجوية!
lebanon 24
19/08/2025 23:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة الطوارئ في ولاية هاواي الأميركية: من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة ووفرنا مناطق للجوء السكان
lebanon 24
19/08/2025 23:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
القوة البحرية المتعددة الجنسيات: ارتفاع تهديد الشحن التجاري المرتبط بأميركا في خليج عدن
lebanon 24
19/08/2025 23:32:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:23 | 2025-08-19
16:16 | 2025-08-19
16:12 | 2025-08-19
16:08 | 2025-08-19
16:05 | 2025-08-19
16:00 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24