عربي-دولي

عن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة... كيف ردّ ترامب؟

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:03
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الكوكب لم يعد يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة.
وفي مقابلة مع الصحفي الأميركي مارك ليفين، أشارترامب خلال مناقشة النزاع في أوكرانيا، إلى أن الوضع كان يزداد سوءا فقط تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وقال: "أعتقد أن الأمر كان يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، لكن ذلك لن يحدث بعد الآن. هذه هي الأخبار الجيدة. لم تعد مضطرًا للقلق بشأن ذلك".

وأضاف ترامب: "سنرى كيف ستتطور عملية التسوية. لكن الأمر كان يتجه نحو حرب عالمية ثالثة. هذا هو أسوأ ما حدث من حيث الصراعات العسكرية. هذه هي أكبر الأرقام التي رأيناها منذ الحرب العالمية الثانية".
