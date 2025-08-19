عن احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة... كيف ردّ ترامب؟

Advertisement

وفي مقابلة مع الصحفي الأميركي ، أشارترامب خلال مناقشة النزاع في ، إلى أن الوضع كان يزداد سوءا فقط تحت السابق .وقال: "أعتقد أن الأمر كان يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، لكن ذلك لن يحدث بعد الآن. هذه هي الأخبار الجيدة. لم تعد مضطرًا للقلق بشأن ذلك".وأضاف : "سنرى كيف ستتطور عملية التسوية. لكن الأمر كان يتجه نحو حرب عالمية ثالثة. هذا هو أسوأ ما حدث من حيث الصراعات العسكرية. هذه هي أكبر الأرقام التي رأيناها منذ الحرب العالمية الثانية".