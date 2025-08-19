بوتين وافق على "جلسة مباشرة" مع زيلينسكي

Advertisement

أكد أمس الثلاثاء ان وافق على عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وردا على سؤال متكرر عما إذا كان قد التزم بعقد اجتماع مباشر في الأسابيع المقبلة، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد فعل ذلك".وكانت ليفيت قد أجابت في السابق بشكل مراوغ على الأسئلة حول هذا الموضوع، رافضة التعليق على المواقع المحتملة لعقد اجتماع ثنائي.وأكدت أن الرئيس الأميركي فقط هو الذي علم برغبة بوتين، لأنه تحدث معه عبر الهاتف بنفسه يوم الاثنين.وعندما تم الضغط عليها بشأن ما إذا كان بوتين قد وافق بالفعل على عقد اجتماع ثنائي، صرحت ليفيت في البداية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن حكومة وإدارة تعملان مع كل من وأوكرانيا لتحقيق هذا الاجتماع ونحن نتحدث". وبعد مزيد من الأسئلة، قدمت إجابة واضحة.(سكاي نيوز)