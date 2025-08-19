Advertisement

عربي-دولي

بوتين وافق على "جلسة مباشرة" مع زيلينسكي

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1406752-638912676831030653.jpg
Doc-P-1406752-638912676831030653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد البيت الأبيض أمس الثلاثاء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على عقد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
Advertisement

وردا على سؤال متكرر عما إذا كان بوتين قد التزم بعقد اجتماع مباشر في الأسابيع المقبلة، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد فعل ذلك".

وكانت ليفيت قد أجابت في السابق بشكل مراوغ على الأسئلة حول هذا الموضوع، رافضة التعليق على المواقع المحتملة لعقد اجتماع ثنائي.

وأكدت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فقط هو الذي علم برغبة بوتين، لأنه تحدث معه عبر الهاتف بنفسه يوم الاثنين.

وعندما تم الضغط عليها بشأن ما إذا كان بوتين قد وافق بالفعل على عقد اجتماع ثنائي، صرحت ليفيت في البداية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن حكومة الولايات المتحدة وإدارة ترامب تعملان مع كل من روسيا وأوكرانيا لتحقيق هذا الاجتماع الثنائي ونحن نتحدث". وبعد مزيد من الأسئلة، قدمت إجابة واضحة.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: المحادثات مع روسيا بحثت إمكانية إجراء لقاء مباشر مع بوتين
lebanon 24
20/08/2025 12:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: وافقنا على مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل كما ترسيم الحدود مع سوريا
lebanon 24
20/08/2025 12:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين وافق على الشروع في المرحلة المقبلة من المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
lebanon 24
20/08/2025 12:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين يوافق على لقاء زيلينسكي تمهيدًا لقمة سلام برعاية ترامب
lebanon 24
20/08/2025 12:17:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:04 | 2025-08-20
04:43 | 2025-08-20
04:34 | 2025-08-20
04:02 | 2025-08-20
03:59 | 2025-08-20
03:22 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24