ماسك يتراجع تدريجيا عن مشروعه السياسي.. وهذا ما يُركز عليه

يبدو ان الملياردير يتراجع تدريجيا عن خططه لإطلاق حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا" (America Party)، والذي روج له بداية الماضي كبديل للثنائية الحزبية الأميركية.رغبته في التفرغ لشركة وسبيس إكس والحفاظ على علاقاته الجيدة مع نواب جمهوريين مثل جيه. دي. ، دفعت باللاعب الملياردير نحو تأجيل تلك الخطط مؤقتا.فقد كشف أحد المطلعين على التفاصيل أن الاجتماعات الخاصة بحزب أميركا قد جرى إلغاؤها، بينما بدا يركز بشكل أكبر على أعماله التجارية، وفق تقرير لـ" ".ومع ذلك، لم يستبعد تماما إمكانية إعادة إحياء المبادرة لاحقا، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.هذا التحول في مواقفه يأتي بعد شهر من قوله إنه سيطلق حزبا جديدا يمثل الساعين لخيار يختلف عن الحزبين الرئيسيين.يذكر أن ماسك يحرص على الحفاظ على علاقاته مع نائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس، والمقرب من حركة "أميركا أولًا".ورجّح المقربون من ماسك أنه إذا مضى قدما في إنشاء الحزب، فإن ذلك قد يضر بعلاقته مع فانس، ويجعل دعمه المستقبلي له، خاصة في حال ترشحه للرئاسة 2028، مهددًا بالخطر.ولم ينف ماسك رسميا إمكانية إطلاق الحزب، لكنه ألغى اجتماعات تم التخطيط لها مع مجموعة مختصة في إعداد وإنشاء أحزاب ثالثة، بحجة رغبته بالتفرغ لأعماله.ويبدو أن جهوده السياسية الأخرى باتت أكثر تركيزا، إذ أنفقت حملته في 2024 نحو 300 مليون دولار لدعم وجمهوريين آخرين، ويبقى فانس أحد أبرز المستفيدين المحتملين من دعمه السياسي والمالي.وكانت فكرة ماسك بإنشاء حزب جديد قُوبلت بتهكم وعدم جدية من بعض الجمهوريين، الأمر الذي يعد انتصارا لتلك الدوائر قبل انتخابات التجديد النصفي المقبلة، التي قد تأخذ منعطفًا صعبًا في حال انشقاق أصوات نواب من الحزب لصالح حزب جديد.(العربية)