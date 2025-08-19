انطلاق تزويد طائرات "بي–200" البرمائية الروسية بمحركات PD-8 المطوّرة

Advertisement

وأوضح سلوسار، خلال اجتماعه في 18 آب مع ، أن هذه المحركات، المعروفة إعلاميًا بوصفها وحدات طاقة لطائرات الركاب من طراز (سوبرجت)، لا تقتصر على الاستخدام المدني فحسب، بل يمكن اعتمادها أيضًا في الطائرات المتخصصة.وأشار إلى أن النماذج الحديثة من الطائرات البرمائية (بي–200) ستكون من بين أولى الطائرات التي ستُجهز بهذه المحركات المطورة محليًا.وأكد الرئيس ومحافظ المنطقة أن طائرة "بي–200" نفسها ومحركات PD-8 تتمتعان بطلب كبير في الاقتصاد الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات البرمائية تُستخدم في إطفاء الحرائق الكبيرة، بما في ذلك حرائق الغابات وحرائق الخث.ويعتمد مبدأ عمل الطائرة على ما يلي: أثناء التحليق المنخفض جدا فوق سطح الماء، يتم سحب المياه من المسطح المائي إلى حجرة خاصة داخل الطائرة، ثم تُطلق لاحقا على مصدر الحريق.ويمكن لطائرة برمائية واحدة من طراز "بي–200" نقل ما يصل إلى 12 طنا من المياه في كل عملية.