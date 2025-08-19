Advertisement

عربي-دولي

انطلاق تزويد طائرات "بي–200" البرمائية الروسية بمحركات PD-8 المطوّرة

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:27
أعلن القائم بأعمال محافظ منطقة روستوف الروسية، يوري سلوسار، أن أول طائرة برمائية روسية من طراز (بي–200) سيتم تزويدها بمحركات (PD-8) الحديثة مع نهاية العام الجاري.
وأوضح سلوسار، خلال اجتماعه في 18 آب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هذه المحركات، المعروفة إعلاميًا بوصفها وحدات طاقة لطائرات الركاب من طراز (سوبرجت)، لا تقتصر على الاستخدام المدني فحسب، بل يمكن اعتمادها أيضًا في الطائرات المتخصصة.


وأشار إلى أن النماذج الحديثة من الطائرات البرمائية (بي–200) ستكون من بين أولى الطائرات التي ستُجهز بهذه المحركات المطورة محليًا.


وأكد الرئيس ومحافظ المنطقة أن طائرة "بي–200" نفسها ومحركات PD-8 تتمتعان بطلب كبير في الاقتصاد الروسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطائرات البرمائية تُستخدم في إطفاء الحرائق الكبيرة، بما في ذلك حرائق الغابات وحرائق الخث.


ويعتمد مبدأ عمل الطائرة على ما يلي: أثناء التحليق المنخفض جدا فوق سطح الماء، يتم سحب المياه من المسطح المائي إلى حجرة خاصة داخل الطائرة، ثم تُطلق لاحقا على مصدر الحريق.

ويمكن لطائرة برمائية واحدة من طراز "بي–200" نقل ما يصل إلى 12 طنا من المياه في كل عملية.
