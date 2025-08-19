إسرائيل تواجه اختبارًا حقيقيًا لتحرير الرهائن… مصادر مصرية تتحدث

Advertisement

ونقلت قناة " الإخبارية" عن المصادر قولها إن " لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة رغم مرور 24 ساعة على تسلمها إياه".وأضافت: "المقترح يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع الرهائن".وأشارت إلى أن مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أميركية وبرعاية رئيس .واعتبرت أنه لا سبيل لتحرير الرهائن إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأميركي .وشددت على أن "الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن".