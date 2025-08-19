Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تواجه اختبارًا حقيقيًا لتحرير الرهائن… مصادر مصرية تتحدث

Lebanon 24
19-08-2025 | 23:50
قالت مصادر مصرية، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه اختبارًا حقيقيًا في ملف تحرير الرهائن، معتبرة أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا عبر المفاوضات.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن المصادر قولها إن "إسرائيل لم ترسل ردها على مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس رغم مرور 24 ساعة على تسلمها إياه".


وأضافت: "المقترح يضمن التوصل لصفقة شاملة تؤدي لإطلاق سراح جميع الرهائن".


وأشارت إلى أن مقترح الوسطاء الذي قبلته حركة حماس سيكون بضمانة أميركية وبرعاية رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.


واعتبرت أنه لا سبيل لتحرير الرهائن إلا من خلال المفاوضات على أساس مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.


وشددت على أن "الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الرهائن".
