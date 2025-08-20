ويتكوف: لانهاء الحرب في غزة بشكل عاجل وفوري

Advertisement

أكد المبعوث الأميركي ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب، في وقت لا يزال الوسطاء بانتظار الرد على المقترح الجديد المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة وإسرائيل.وشدد ويتكوف في مقابلة مع شبكة " " على وجوب " إعادة الرهائن الـ20 إلى عائلاتهم وذويهم وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى وإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر.كما أشار إلى ضرورة انهاء الحرب في غزة بشكل عاجل وفوري.وأكد أن الرئيس الأميركي يريد عودة كل الأسرى من غزة.