عربي-دولي

ويتكوف: لانهاء الحرب في غزة بشكل عاجل وفوري

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:11
أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب، في وقت لا يزال الوسطاء بانتظار الرد الإسرائيلي على المقترح الجديد المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
وشدد ويتكوف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" على وجوب " إعادة الرهائن الـ20 إلى عائلاتهم وذويهم وإطلاق سراح عدد متناسب من الأسرى الفلسطينيين وإعادة بناء القطاع الفلسطيني المدمر.


كما أشار إلى ضرورة انهاء الحرب في غزة بشكل عاجل وفوري.


وأكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترمب يريد عودة كل الأسرى من غزة.
