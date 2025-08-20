إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية فوق عدد من المناطق الروسية وحريق بمنشأة وقود في أوديسا

Advertisement

أكدت ، اليوم الأربعاء إسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 42 طائرة أوكرانية مسيّرة، فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليل.وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة 20 آب، اعترضت منظومات الدفاع الجوي ودمرت 42 طائرة مسيّرة أوكرانية".وأوضحت في بيانها أنه تم تدمير 14 مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و8 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، و7 فوق أراضي .وأضافت أنه تم كذلك تدمير 5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و2 فوق أراضي كل من مقاطعات بريانسك وأوريول وسمولينسك، وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي وليبيتسك.وفي ، كشفت مصادر أوكرانية عن اندلاع حريق في منشأة للوقود والطاقة في منطقة أوديسا، جنوبي ، نتيجة هجوم طائرة مسيّرة روسية.(سكاي نيوز)