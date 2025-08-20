نظام تحديد المواقع GPS يتوقف في إيران

أعلن وزير الاتصالات ستار هاشمي، عن انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في البلاد لأسباب أمنية، مرجحاً وجود مسيّرات.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن "الانقطاعات الملحوظة في طيف الترددات وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تعود إلى اعتبارات أمنية واحتمال وجود طائرات من دون طيار".



كما أضاف "أثرت هذه الانقطاعات على جودة الاتصالات والأعمال المتعلقة بهذه المجالات". (العربية)