عربي-دولي

نظام تحديد المواقع GPS يتوقف في إيران

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:20
أعلن وزير الاتصالات الإيراني ستار هاشمي، عن انقطاع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في البلاد لأسباب أمنية، مرجحاً وجود مسيّرات.
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أن "الانقطاعات الملحوظة في طيف الترددات وإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) تعود إلى اعتبارات أمنية واحتمال وجود طائرات من دون طيار".

كما أضاف "أثرت هذه الانقطاعات على جودة الاتصالات والأعمال المتعلقة بهذه المجالات". (العربية) 

