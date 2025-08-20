Advertisement

عربي-دولي

رسمياً.. إسرائيل توافق على مشروع استيطاني لـ"تقسيم الضفة"

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:52
Doc-P-1406935-638912950655297432.png
Doc-P-1406935-638912950655297432.png photos 0
وافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على السير بمشروع استيطاني يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية في فلسطين إلى شطرين.
وظل تطوير المستوطنات في منطقة "E1"، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أميركية خلال الإدارات السابقة.


وتعليقاً على موافقة اسرائيل على خطة الاستيطان في منطقة E1 شمال الضفة الغربية، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "الدولة الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال".

كذلك، دعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية، وقال: "أحثّ نتنياهو على إكمال العملية وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية".
