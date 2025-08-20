وافقت السلطات ، اليوم الأربعاء، على السير بمشروع استيطاني يهدف إلى تقسيم في إلى شطرين.

Advertisement

وظل تطوير في منطقة "E1"، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق ، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أميركية خلال الإدارات السابقة.





وتعليقاً على موافقة اسرائيل على خطة الاستيطان في منطقة E1 ، قال بتسلئيل سموتريتش، إن " لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال".



كذلك، دعا سموتريتش رئيس الوزراء إلى ضم الضفة الغربية، وقال: "أحثّ على إكمال العملية وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية".