عربي-دولي
رسمياً.. إسرائيل توافق على مشروع استيطاني لـ"تقسيم الضفة"
Lebanon 24
20-08-2025
|
06:52
A-
A+
وافقت السلطات
الإسرائيلية
، اليوم الأربعاء، على السير بمشروع استيطاني يهدف إلى تقسيم
الضفة الغربية
في
فلسطين
إلى شطرين.
وظل تطوير
المستوطنات
في منطقة "E1"، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق
القدس
، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أميركية خلال الإدارات السابقة.
وتعليقاً على موافقة اسرائيل على خطة الاستيطان في منطقة E1
شمال الضفة الغربية
، قال
وزير المالية
الإسرائيلي
بتسلئيل سموتريتش، إن "
الدولة الفلسطينية
لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال".
كذلك، دعا سموتريتش رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
إلى ضم الضفة الغربية، وقال: "أحثّ
نتنياهو
على إكمال العملية وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية".
