الاف الجنود وإجلاء واسع... ما هي خطّة إسرائيل لاحتلال غزة؟

ذكرت "العربية"، أنّ أعلنت عن البدء في المرحلة التمهيدية لاحتلال مدينة غزة، من حيّ وجباليا.

وفي تفاصيل خطّة إسرائيل لاحتلال غزة، أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّه استدعى حوالي 60 ألفا من قوات الاحتياط.



ووفقاً للخطة، ستُشارك 5 فرق من ضمنها 12 فريق قتال لوائي، بالإضافة إلى اللواءين التابعين لفرقة غزة والجنوبي.



وسيتمّ تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الموجودين في الخدمة من 30 إلى 40 يوماً.



وسيكون هناك نحو 130 ألف جندي احتياط في الخدمة الفعلية، في ذروة العملية، في غزة والضفة والشمال.



كما أفادت المعلومات أن الجيش سيبدأ قريبًا إنذار سكان مدينة غزة، ومن ثم الشروع في إجلاء واسع، يلي ذلك، تطويق مدينة غزة، وبعد ذلك مناورة مكثفة داخلها.



وأفادت مصادر الجيش الإسرائيلي أنه لم يبق من فرق " " العسكرية سوى لواءين. (العربية)