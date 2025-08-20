29
عربي-دولي
الخارجية الأميركية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين
Lebanon 24
20-08-2025
|
23:03
A-
A+
أقالت
وزارة الخارجية
الأميركية كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون
إسرائيل
وفلسطين، شاهِد غريشي، إثر خلافات حادة مع قيادته حول صياغة بيانات تتعلق بسياسات إدارة الرئيس
دونالد ترامب
في
الشرق الأوسط
، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "
واشنطن
بوست" عن مسؤولين أميركيين ووثائق رسمية اطلعت عليها.
وبحسب التقرير، جاءت الإقالة بعد أيام من رفض القيادة
العليا
في الخارجية اقتراح غريشي تضمين بيان صحفي عبارة تنص على أن "
الولايات المتحدة
لا تدعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة"، ووجّهت المسؤولين بحذف العبارة المعلّمة باللون الأحمر والواضحة، وفقا لمذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي.
وكشفت الصحيفة أيضا أن خلافات أخرى برزت بين غريشي وقيادات في الوزارة، أبرزها عقب مقتل الصحفي أنس الشريف وعدد من الإعلاميين في غزة، حيث اقترح تضمين عبارة تعزية لعائلات الضحايا، لكن قيادة وزارة الخارجية اعترضت في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في 10 آب. جاء فيها: "لا حاجة للرد. لا يمكننا إرسال التعازي إذا لم نكن متأكدين من تصرفات هذا الشخص".
وأكد مسؤولون في الوزارة للصحيفة، أن الإقالة بعثت برسالة "مقلقة" للموظفين، مفادها أن أي تباين في الخطاب عن النهج الموالي لإسرائيل لن يُسمح به، حتى وإن انسجم مع السياسات الأميركية التقليدية. (روسيا اليوم)
