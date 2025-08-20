الخارجية الأميركية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين

أقالت الأميركية كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون وفلسطين، شاهِد غريشي، إثر خلافات حادة مع قيادته حول صياغة بيانات تتعلق بسياسات إدارة الرئيس في ، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة " بوست" عن مسؤولين أميركيين ووثائق رسمية اطلعت عليها.

وبحسب التقرير، جاءت الإقالة بعد أيام من رفض القيادة في الخارجية اقتراح غريشي تضمين بيان صحفي عبارة تنص على أن " لا تدعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة"، ووجّهت المسؤولين بحذف العبارة المعلّمة باللون الأحمر والواضحة، وفقا لمذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي.



وكشفت الصحيفة أيضا أن خلافات أخرى برزت بين غريشي وقيادات في الوزارة، أبرزها عقب مقتل الصحفي أنس الشريف وعدد من الإعلاميين في غزة، حيث اقترح تضمين عبارة تعزية لعائلات الضحايا، لكن قيادة وزارة الخارجية اعترضت في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت في 10 آب. جاء فيها: "لا حاجة للرد. لا يمكننا إرسال التعازي إذا لم نكن متأكدين من تصرفات هذا الشخص".



وأكد مسؤولون في الوزارة للصحيفة، أن الإقالة بعثت برسالة "مقلقة" للموظفين، مفادها أن أي تباين في الخطاب عن النهج الموالي لإسرائيل لن يُسمح به، حتى وإن انسجم مع السياسات الأميركية التقليدية. (روسيا اليوم)