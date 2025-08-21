Advertisement

عربي-دولي

قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته

Lebanon 24
21-08-2025 | 02:40
أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية برصد زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.
وجاء في بيان صدر عن الفرع: "تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 علي مقياس ريختر، والإحداثيات: 51.4469 خط العرض الشمال و160.1343 خط العرض الشرقي".
 
وكان مركز الزلزال على بعد 208 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، في المحيط الهادئ. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 50.4 كيلومتر.
