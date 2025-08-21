قبالة سواحل كامتشاتكا.. زلزال ضرب روسيا وهذه قوته

أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة لأكاديمية العلوم الروسية برصد زلزال بقوة 5.6 على مقياس ريختر بالقرب من سواحل في الشرق الروسي.

Advertisement

وجاء في بيان صدر عن الفرع: "تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.6 علي مقياس ريختر، والإحداثيات: 51.4469 خط و160.1343 خط العرض الشرقي".

وكان مركز الزلزال على بعد 208 كيلومترات من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، في . وكانت بؤرة الزلزال على عمق 50.4 كيلومتر.