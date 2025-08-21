بسبب كلمة "تهجير" الفلسطينيين.. هذا ما فعلته الخارجية الأميركية مع كبير مسؤوليها الصحفيين

Advertisement

اتخذت الأميركية قرارا بإقالة كبير مسؤوليها الصحفيين للشؤون ، وذلك في أعقاب خلافات حول وصف سياسات إدارة الرئيس ، بما في ذلك خطة لنقل فلسطينيين من غزة، وصفها النقاد بالتطهير العرقي.جاء القرار يوم الاثنين الماضي، بعد نقاش داخلي حول بيان إعلامي نص على: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة". صاغ المسؤول شاهد غريشي هذا البيان، الذي يشبه تصريحات سابقة للرئيس والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.وكان ويتكوف قد صرح في شباط الماضي بأن لن تسعى إلى "خطة إخلاء" لغزة.واعترضت قيادة وزارة الخارجية على هذه الخطوة، وأمرت المسؤولين بـ "قطع الخط المحدد باللون الأحمر والواضح"، وفقًا لمذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي.وقال مسؤولون أميركيون إن إقالة غريشي أرسلت رسالةً مُقلقةً لموظفي وزارة الخارجية، مفادها أن أي تواصلٍ ينحرف عن الخطاب المؤيد بشدة لإسرائيل، حتى لو كان متماشياً مع السياسة الأميركية الراسخة، لن يُقبل. وتحدث المسؤولون شريطة عدم هويتهم لمناقشة شؤون داخلية.ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية أي مبرر لإقالة غريشي. وصرح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت: "لا نعلق على رسائل البريد الإلكتروني أو الادعاءات المسربة". وأضاف: "لا تتسامح الوزارة إطلاقًا مع الموظفين الذين يسيئون السلوك عبر التسريب... لا ينبغي للموظفين الفيدراليين أبدًا تقديم أيديولوجياتهم السياسية الشخصية على أجندة الرئيس المنتخب رسميًا".(العربية)