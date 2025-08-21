Advertisement

عربي-دولي

بسبب كلمة "تهجير" الفلسطينيين.. هذا ما فعلته الخارجية الأميركية مع كبير مسؤوليها الصحفيين

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1407305-638913728802093423.jpg
Doc-P-1407305-638913728802093423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتخذت وزارة الخارجية الأميركية قرارا بإقالة كبير مسؤوليها الصحفيين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، وذلك في أعقاب خلافات حول وصف سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك خطة لنقل فلسطينيين من غزة، وصفها النقاد بالتطهير العرقي. 
Advertisement

جاء القرار يوم الاثنين الماضي، بعد نقاش داخلي حول بيان إعلامي نص على: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين في غزة". صاغ المسؤول شاهد غريشي هذا البيان، الذي يشبه تصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وكان ويتكوف قد صرح في شباط الماضي بأن الولايات المتحدة لن تسعى إلى "خطة إخلاء" لغزة. 
واعترضت قيادة وزارة الخارجية على هذه الخطوة، وأمرت المسؤولين بـ "قطع الخط المحدد باللون الأحمر والواضح"، وفقًا لمذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون أميركيون إن إقالة غريشي أرسلت رسالةً مُقلقةً لموظفي وزارة الخارجية، مفادها أن أي تواصلٍ ينحرف عن الخطاب المؤيد بشدة لإسرائيل، حتى لو كان متماشياً مع السياسة الأميركية الراسخة، لن يُقبل. وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة شؤون داخلية.

ولم تقدم وزارة الخارجية الأميركية أي مبرر لإقالة غريشي. وصرح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت: "لا نعلق على رسائل البريد الإلكتروني أو الادعاءات المسربة". وأضاف: "لا تتسامح الوزارة إطلاقًا مع الموظفين الذين يسيئون السلوك عبر التسريب... لا ينبغي للموظفين الفيدراليين أبدًا تقديم أيديولوجياتهم السياسية الشخصية على أجندة الرئيس المنتخب رسميًا".(العربية)

مواضيع ذات صلة
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: وزارة الخارجية أقالت كبير مسؤوليها الإعلاميين للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية
lebanon 24
21/08/2025 13:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تقيل كبير مسؤوليها الإعلاميين لشؤون إسرائيل وفلسطين
lebanon 24
21/08/2025 13:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست": المسؤول الإعلامي المقال أوصى بإضافة عبارة "نحزن على فقدان الصحفيين ونتقدّم بتعازينا لعائلاتهم" في بيان الخارجية الأميركية
lebanon 24
21/08/2025 13:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قررت “تشيشمي" التركية فعله بسبب الجفاف الأسوأ في تاريخها!
lebanon 24
21/08/2025 13:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:52 | 2025-08-21
05:41 | 2025-08-21
04:44 | 2025-08-21
04:01 | 2025-08-21
03:59 | 2025-08-21
03:46 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24