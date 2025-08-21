Advertisement

عربي-دولي

مع بدء إسرائيل مرحلة جديدة من هجومها البري.. انفجار ضخم في خان يونس

Lebanon 24
21-08-2025 | 05:41
سُمع دوي انفجار ضخم في خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامنًا مع بدء الجيش الإسرائيلي المرحلة التالية من هجومه البري، الخميس.
ويأتي هذا التطور بعد موافقة إسرائيل على خطط للسيطرة على مدينة غزة، حيث يُتوقع صدور أوامر بإجلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وقد أثار الهجوم المرتقب موجة غضب عالمي، شملت انتقادات من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، إضافة إلى اعتراضات داخل إسرائيل من عائلات الرهائن المتبقين.

في المقابل، وافقت حركة حماس على مقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن، غير أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تعلّقا بعد على المبادرة.
