مع بدء إسرائيل مرحلة جديدة من هجومها البري.. انفجار ضخم في خان يونس

سُمع دوي انفجار ضخم في جنوب ، تزامنًا مع بدء الجيش المرحلة التالية من هجومه البري، الخميس.

ويأتي هذا التطور بعد موافقة على خطط للسيطرة على مدينة غزة، حيث يُتوقع صدور أوامر بإجلاء مئات الآلاف من .



وقد أثار الهجوم المرتقب موجة غضب عالمي، شملت انتقادات من رئيس الوزراء ، إضافة إلى اعتراضات داخل إسرائيل من عائلات الرهائن المتبقين.



في المقابل، وافقت حركة على مقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا يتضمن إطلاق سراح نصف الرهائن، غير أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تعلّقا بعد على المبادرة.