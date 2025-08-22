ليبيا: إحباط محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس

Advertisement

قالت حكومة في إنها تمكنت من إفشال محاولة لاستهداف مقر بعثة الامم المتحدة في العاصمة .وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الذي نشرته منصة (حكومتنا) الرسمية فقد أدانت الحكومة بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة في ليبيا، معتبرة أنه عمل خطير ويستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع وأثنت على جهود وأجهزتها.وأكدت السلطات الليبية أن تمكنت من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو ما مكّن من إحباط المخطط بحسب البيان.كما تشدد السلطات على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة، ومجددة إلتزامها بخطتها الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون. (الحدث)