عربي-دولي

ليبيا: إحباط محاولة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:25
Doc-P-1407646-638914475552640537.jpg
Doc-P-1407646-638914475552640537.jpg photos 0
قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إنها تمكنت من إفشال محاولة لاستهداف مقر بعثة الامم المتحدة في العاصمة الليبية طرابلس.
وبحسب بيان حكومة الوحدة الوطنية الذي نشرته منصة (حكومتنا) الرسمية فقد أدانت الحكومة بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة أنه عمل خطير ويستهدف تقويض الأمن والاستقرار والإساءة لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي وأثنت على جهود وزارة الداخلية وأجهزتها.

وأكدت السلطات الليبية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة التي كانت مجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو ما مكّن من إحباط المخطط بحسب البيان.

كما تشدد السلطات على أن ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وستتم متابعتهم وتقديمهم للعدالة، ومجددة إلتزامها بخطتها الرامية إلى بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة، وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون بما يعزز استقرار الدولة وسيادة القانون. (الحدث)
