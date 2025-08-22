Advertisement

عربي-دولي

القوات الروسية تواصل التقدم شرق أوكرانيا وتقترب من كوبيانسك

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1407651-638914488675128490.jpg
Doc-P-1407651-638914488675128490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل القوات الروسية تقدمها في عدد من جبهات القتال في شرق أوكرانيا، حيث استمرت بالاقتراب أكثر من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركبف، كما أعلنت أمس الخميس سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك.
Advertisement

تفصيلا، أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.

وقال الخبير، نقلا عن مصادره: "شمال شرق بلدة كوندراشوفكا في مقاطعة خاركوف، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات الأوكرانية في الغابات".

وأشار ماروتشكو إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من الطريق السريع بطول كيلومتر واحد.

ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا تصدر أوامر بإجلاء السكان من 10 بلدات في دونيتسك بسبب "التقدم الروسي"
lebanon 24
22/08/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدتين في شرق أوكرانيا
lebanon 24
22/08/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تواصل التقدم غرب اوكرانيا.. ومقتل مدنيين في زابوريجيا
lebanon 24
22/08/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن إرسال تعزيزات لوقف التقدم الروسي شرقي أوكرانيا
lebanon 24
22/08/2025 12:52:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2025-08-22
05:27 | 2025-08-22
04:50 | 2025-08-22
04:13 | 2025-08-22
03:45 | 2025-08-22
03:34 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24