القوات الروسية تواصل التقدم شرق أوكرانيا وتقترب من كوبيانسك

تواصل القوات الروسية تقدمها في عدد من جبهات القتال في شرق ، حيث استمرت بالاقتراب أكثر من مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركبف، كما أعلنت أمس الخميس سيطرتها على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك.تفصيلا، أكد الخبير العسكري أندريه ماروتشكو، لوكالة " "، أن القوات الروسية تقدمت في محيط كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، وسيطرت على مواقع عسكرية أوكرانية.وقال الخبير، نقلا عن مصادره: " بلدة كوندراشوفكا في ، تقدمت قواتنا باتجاه مالايا شابكوفكا وسيطرت على جزء من مواقع القوات في الغابات".وأشار ماروتشكو إلى أنه في منطقة تيشينكوفكا، تمت السيطرة على جزء من بطول كيلومتر واحد.ووفقا له، هناك أيضا تقدم بالقرب من محطة سكة حديد باتجاه كوتشيروفكا وبيتروفبافلوفكا. (سكاي نيوز)