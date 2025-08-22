بعد قمة الاسكا.. بوتين يغازل ترامب وهذا ما قاله



أشاد بنظيره الأميركي ، ووصفه بأنه "الضوء في نهاية النفق" للعلاقات المتعثرة بين البلدين.وقال في فعالية في ساروف، وهي مدينة مغلقة على بعد نحو 370 كيلومترا شرقي وكانت بمثابة قاعدة لبرنامج الأسلحة النووية الروسية منذ أواخر الأربعينيات: "علاقتنا مع في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن مع وصول الرئيس أعتقد أن هناك أخيرا ضوء في نهاية النفق".

وأشاد بوتين أيضا بصفات ترامب القيادية، وقال إنه كان يأمل في أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها هي لضمان "الإصلاح الكامل" للعلاقات الروسية الأميركية.

وقال إن الشركات الروسية تناقش بالفعل خططا مع "شركاء أميركيين" حول فرص التعاون عبر القطب وفي ألاسكا، في مجالات مثل الطبيعي المسال.