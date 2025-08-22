Advertisement

عربي-دولي

بعد قمة الاسكا.. بوتين يغازل ترامب وهذا ما قاله

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:34
Doc-P-1408003-638915279492940962.webp
Doc-P-1408003-638915279492940962.webp photos 0
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب، ووصفه بأنه "الضوء في نهاية النفق" للعلاقات المتعثرة بين البلدين.
وقال بوتين في فعالية في ساروف، وهي مدينة مغلقة على بعد نحو 370 كيلومترا شرقي موسكو وكانت بمثابة قاعدة لبرنامج الأسلحة النووية الروسية منذ أواخر الأربعينيات: "علاقتنا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن مع وصول الرئيس ترامب أعتقد أن هناك أخيرا ضوء في نهاية النفق".
وأشاد بوتين أيضا بصفات ترامب القيادية، وقال إنه كان يأمل في أن تكون الخطوات الأولى التي تم اتخاذها هي لضمان "الإصلاح الكامل" للعلاقات الروسية الأميركية.
وقال إن الشركات الروسية تناقش بالفعل خططا مع "شركاء أميركيين" حول فرص التعاون عبر القطب الشمالي وفي ألاسكا، في مجالات مثل الغاز الطبيعي المسال.
