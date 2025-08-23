نائب الرئيس الأميركي: مداهمة بولتون ليست انتقاماً

Advertisement

قال الأميركي جي دي فانس إن مداهمة منزل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، يوم أمس الجمعة، لم تكن انتقامًا لتعليقاته السياسية المنتقدة لإدارة الرئيس .وقال فانس، خلال مقطع من مقابلته مع برنامج “ميت ذا برس” Meet the Press على قناة “إم إس إن بي سي” MSNBC: “نحن في المراحل الأولى من التحقيق الجاري بشأن جون بولتون. سأقول إننا سندع هذا التحقيق يستمر”. وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أنه على عكس وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد ، فإن وكالات إنفاذ القانون لدينا ستسير وفقًا للقانون لا للسياسة. لذا، إذا اعتقدنا أن السفير بولتون قد ارتكب جريمة، فبالطبع، ستُجرى ملاحقات قضائية في النهاية”.ومن المتوقع أن تُبث المقابلة الكاملة مع كريستين ويلكر يوم الأحد، حيث سيتناول نائب الرئيس أسئلة حول تحقيق بولتون غير المتوقع.وفي الأشهر الأخيرة، كان بولتون من أشد المنتقدين لتعاملات الرئيس في السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق باجتماعاته مع ، مدعيًا أن الزعيم يعرف الطريق إلى “قلب ترامب”.وقد دفع ظهوره المنتظم في البرامج الحوارية التلفزيونية البعض إلى التكهن بأن مداهمة منزله بالقرب من كانت مدفوعة بتوبيخه المتكرر للجهود الدبلوماسية للإدارة الحالية، وفقا لصحيفة “ذا هيل” The Hill.ومع ذلك، رفض فانس هذه الادعاءات وقال إن التحقيق مرتبط بتحقيق حول وثائق سرية يُحتمل تخزينها في منزل بولتون. وقد اتُهم كل من ترامب والرئيس السابق ، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة السابقة، بسوء التعامل مع أوراق رفيعة المستوى في الماضي.