عربي-دولي

نائب الرئيس الأميركي: مداهمة بولتون ليست انتقاماً

Lebanon 24
23-08-2025 | 02:48
قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن مداهمة منزل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، يوم أمس الجمعة، لم تكن انتقامًا لتعليقاته السياسية المنتقدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال فانس، خلال مقطع من مقابلته مع برنامج “ميت ذا برس” Meet the Press على قناة “إم إس إن بي سي” MSNBC: “نحن في المراحل الأولى من التحقيق الجاري بشأن جون بولتون. سأقول إننا سندع هذا التحقيق يستمر”. وأضاف: “ما يمكنني قوله هو أنه على عكس وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي في عهد جو بايدن، فإن وكالات إنفاذ القانون لدينا ستسير وفقًا للقانون لا للسياسة. لذا، إذا اعتقدنا أن السفير بولتون قد ارتكب جريمة، فبالطبع، ستُجرى ملاحقات قضائية في النهاية”.

ومن المتوقع أن تُبث المقابلة الكاملة مع كريستين ويلكر يوم الأحد، حيث سيتناول نائب الرئيس أسئلة حول تحقيق بولتون غير المتوقع.

وفي الأشهر الأخيرة، كان بولتون من أشد المنتقدين لتعاملات الرئيس ترامب في السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق باجتماعاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مدعيًا أن الزعيم يعرف الطريق إلى “قلب ترامب”.

وقد دفع ظهوره المنتظم في البرامج الحوارية التلفزيونية البعض إلى التكهن بأن مداهمة منزله بالقرب من واشنطن كانت مدفوعة بتوبيخه المتكرر للجهود الدبلوماسية للإدارة الحالية، وفقا لصحيفة “ذا هيل” The Hill.

ومع ذلك، رفض فانس هذه الادعاءات وقال إن التحقيق مرتبط بتحقيق حول وثائق سرية يُحتمل تخزينها في منزل بولتون. وقد اتُهم كل من ترامب والرئيس السابق بايدن، بالإضافة إلى مسؤولي الإدارة السابقة، بسوء التعامل مع أوراق رفيعة المستوى في الماضي.
