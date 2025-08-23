مجلس شيوخ تكساس يصادق على خريطة تصويت الكونغرس الجديدة



وسعى الرئيس الأميركي جاهدا لإقرار هذه الخريطة لمساعدة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وتتضمن الخريطة 5 دوائر انتخابية جديدة من شأنها تعزيز وضع الجمهوريين. أعطى في ولاية تكساس الأميركية موافقته النهائية على خريطة تصويت الكونغرس الجديدة ذات التوجه ، في وقت مبكر من السبت، وأرسلها إلى الحاكم غريغ أبوت للتوقيع عليها.وسعى الرئيس الأميركي جاهدا لإقرار هذه الخريطة لمساعدة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وتتضمن الخريطة 5 دوائر انتخابية جديدة من شأنها تعزيز وضع الجمهوريين.

ومن المتوقع أن يوقع أبوت الجمهوري سريعا على الخريطة لتصبح قانونا، لكن تعهدوا بالطعن عليها أمام المحكمة.



ودفعت جهود والهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية في تكساس الديمقراطيين في الولاية إلى تنظيم إضراب لمدة أسبوعين، مما أدى إلى موجة من جهود إعادة تقسيم الدوائر في جميع أنحاء البلاد.



وكان قد استعدوا لإظهار أخير للمقاومة، مع خطط لدفع التصويت في مجلس الشيوخ إلى ساعات الصباح الباكر في محاولة أخيرة لتأخير إقرار القانون.