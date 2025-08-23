30
عربي-دولي
مجلس شيوخ تكساس يصادق على خريطة تصويت الكونغرس الجديدة
Lebanon 24
23-08-2025
|
03:56
أعطى
مجلس الشيوخ
في ولاية تكساس الأميركية موافقته النهائية على خريطة تصويت الكونغرس الجديدة ذات التوجه
الجمهوري
، في وقت مبكر من
صباح اليوم
السبت، وأرسلها إلى الحاكم غريغ أبوت للتوقيع عليها.
وسعى الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
جاهدا لإقرار هذه الخريطة لمساعدة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وتتضمن الخريطة 5 دوائر انتخابية جديدة من شأنها تعزيز وضع الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع أبوت الجمهوري سريعا على الخريطة لتصبح قانونا، لكن
الديمقراطيين
تعهدوا بالطعن عليها أمام المحكمة.
ودفعت جهود
ترامب
والهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية في تكساس الديمقراطيين في الولاية إلى تنظيم إضراب لمدة أسبوعين، مما أدى إلى موجة من جهود إعادة تقسيم الدوائر
الانتخابية
في جميع أنحاء البلاد.
وكان
الديمقراطيون
قد استعدوا لإظهار أخير للمقاومة، مع خطط لدفع التصويت في مجلس الشيوخ إلى ساعات الصباح الباكر في محاولة أخيرة لتأخير إقرار القانون.
