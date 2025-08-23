Advertisement

عربي-دولي

صاروخ جديد أدخلته أوكرانيا إلى ترسانتها... ما هو "فلامنغو"؟

Lebanon 24
23-08-2025 | 08:00
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أوكرانيا كشفت عن صاروخ من نوع "كروز"، أطلقت عليه إسم "فلامنغو FP-5"، ويُعدّ الأسرع في ترسانتها الصاروخية.
ويُمكن للصاروخ الجديد ضرب أهداف في العمق الروسيّ، ويستطيع حمل رأس حربيّ يزيد وزنه عن طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم.

وتمّ تطوير الصاروخ بالكامل في أوكرانيا، وأنتجته شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت".
 
 
وقالت والرئيسة التنفيذية والمديرة التقنية للشركة إيرينا تيرخ لمجلة "بوليتيكو": "لم نكن نرغب في الكشف عنه علنا، لكن يبدو أن الوقت قد حان. لقد طورناه بسرعة كبيرة، إذ استغرق الأمر أقل من 9 أشهر لينتقل من مجرد فكرة إلى أول اختبار ناجح في ساحة المعركة. لن أخبركم بسرعته الدقيقة، لكن يمكنني القول إنه أسرع من كافة الصواريخ الأخرى التي نملكها حاليا".

وأكدت تيرخ أن الصاروخ دخل إلى مرحلة الإنتاج المتسلسل بمعدل حوالي 200 صاروخ شهريا.

وتستطيع الصواريخ الحربية مثل "فلامنغو" إحداث دمار كبير، إذ تسببت ضربة أوكرانية، في حزيران الماضي، بصاروخ "R-360 نبتون" ذو الرأس الحربي البالغ 150 كلغ، في اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية استمر لثلاثة أيام. (سكاي نيوز)
 
