عربي-دولي
بقوة منظمة.. فصائل السويداء تتوحد تحت راية "الحرس الوطني"
Lebanon 24
23-08-2025
|
11:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت فصائل محلية في محافظة
السويداء
، معقل
الطائفة الدرزية
، اندماجها خلال الأيام الماضية في تشكيل جديد حمل اسم "
الحرس الوطني
"، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية في المحافظة.
وبحسب شبكة "السويداء 24"، فقد نشرت عدة فصائل مقاتلة بيانات أكدت فيها انضمامها إلى هذا التشكيل، موضحة أن الهدف هو إنشاء "قوة منظمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد". وجاء الإعلان بعد اجتماع عقده عدد من قادة الفصائل في مقر "الرئاسة الروحية للدروز" لتوحيد الصفوف.
وقال مصدر في قيادة "الحرس الوطني" إن الدافع وراء هذا التشكيل يعود إلى الفراغ الأمني الذي تعيشه المنطقة، والحاجة إلى منع انزلاقها نحو الفوضى، عبر جمع الفصائل تحت قيادة واحدة، وضبط السلاح المنتشر بشكل عشوائي، وتأمين القرى في وجه أي اعتداءات محتملة. وأضاف المصدر أن من مهام التشكيل أيضًا مكافحة التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها تنظيم داعش، مع الإشارة إلى أن هناك توجهاً للتعاون مع
التحالف الدولي
في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية والعمليات ضد الإرهاب.
وأكد المصدر أن "الحرس الوطني" سيعمل كذلك على حماية الحدود وضبطها من جهة البادية لمنع تهريب السلاح والمخدرات وتسلل المسلحين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً من العمل الفصائلي المتفرق إلى إطار مؤسساتي منظم يبقى تحت
سقف الدولة
والقانون. (ارم نيوز)
