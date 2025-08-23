مصر.. رحلة صيفية تتحول إلى فاجعة على شاطئ الإسكندرية

28
شهدت شواطئ غرب الإسكندرية صباح السبت حادثًا مأسويًا أودى بحياة ست فتيات غرقًا وأدى إلى إصابة 24 أخريات بحالات اختناق أثناء مشاركتهن في رحلة صيفية نظمتها
أكاديمية
متخصصة في الضيافة الجوية لطالبات من محافظة سوهاج.
وبحسب رواية إحدى المشرفات الناجيات، بدأت المأساة عندما خرجت إحدى الطالبات عن الصف وتقدمت نحو المياه، فتبعها عدد من زميلاتها دون تعليمات، لتفاجئهن موجة قوية جرفتهن إلى أعماق البحر وسط حالة من الصراخ والفزع. وعلى الرغم من تدخل المنقذين ورواد الشاطئ، لم تنجح الجهود في إنقاذ الجميع.
القوات الأمنية هرعت إلى المكان، فيما استجابت هيئة الإسعاف سريعًا، فدفعت بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابات إلى مستشفيات العجمي التخصصي والعامرية العام وأحد
المستشفيات الخاصة
، بينما أُودعت جثامين الضحايا في ثلاجات حفظ الموتى.
وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الرايات الحمراء التي تحظر السباحة بسبب ارتفاع الأمواج كانت مرفوعة منذ الصباح، بناءً على تحذيرات الأرصاد الجوية. وطلبت
النيابة
تحريات المباحث وأقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للكشف عن الملابسات.
محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد قرر إخلاء شواطئ القطاع
الغربي
والعجمي كإجراء احترازي، معربًا عن تعازيه العميقة لأسر الضحايا.
ووقع الحادث في شاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي، المعروف بتياراته البحرية القوية، ما يجعله عرضة لمثل هذه الحوادث في حال تجاهل تحذيرات السلامة. وتعيد هذه الكارثة إلى الأذهان حوادث مشابهة شهدتها الإسكندرية خلال السنوات الماضية، أبرزها في "شاطئ النخيل" المعروف إعلاميًا بـ"شاطئ الموت". (روسيا اليوم)
