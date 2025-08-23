Advertisement

عربي-دولي

الانتخابات مؤجلة في 3 محافظات.. والمشهد البرلماني السوري ينتظر استقرار الأوضاع

Lebanon 24
23-08-2025 | 14:27
أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، أن الانتخابات لن تُجرى في محافظات السويداء والحسكة والرقة نتيجة الظروف الأمنية التي تشهدها هذه المناطق.
وفي تصريح لقناة سكاي نيوز عربية، أوضح الأحمد أن القرار جاء خشية تعرّض الناخبين والمرشحين لتهديدات مباشرة، مؤكداً أن إجراء الانتخابات في هذه المحافظات يبقى مرهونًا بعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وكانت مصادر سورية قد أكدت أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستظل محفوظة، على أن تُجرى الانتخابات فيها فور توافر الظروف المناسبة.


تأتي هذه التطورات عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت، والذي ينص على انتخاب ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 مقاعد عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يتم تعيين الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي.

وبحسب المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سورياً قبل الأول من أيار 2011، وألا يكون قد شغل مناصب سياسية بعد ذلك التاريخ إلا في حال ثبت انشقاقه، كما يمنع القانون مشاركة داعمي النظام السابق أو المنتمين لتنظيمات إرهابية.
