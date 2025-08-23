Advertisement

عربي-دولي

خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"

Lebanon 24
23-08-2025 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1408253-638915893499681558.jpg
Doc-P-1408253-638915893499681558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تستعد شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) لافتتاح مقر في العاصمة الهندية نيودلهي خلال بضعة شهور، لتؤسس بذلك حضوراً رسمياً في سوق رئيسية تنمو بوتيرة سريعة.
Advertisement
 
 

وقالت الشركة، المسؤولة عن تطوير روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي"، في بيان صدر الجمعة إنها بدأت عمليات التوظيف لزيادة عدد فريقها المحلي. وأعلنت عن ثلاث وظائف للمبيعات في الهند، تشترط ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة، وقد تُعلن عن المزيد في المستقبل.


ولا يعمل لدى "أوبن إيه آي" في الهند سوى موظفة واحدة، براغيا ميسرا، التي تدير السياسة العامة والشراكات في البلد بعد انضمامها إلى الشركة في العام الماضي.


وسيساعد الحضور الأكبر وزيادة عدد العاملين محلياً "أوبن إيه آي" على تكثيف الشراكات مع الحكومة، والشركات، والمطورين في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتشتهر بأصحاب الكفاءات في مجال التكنولوجيا. (الشرق للأخبار)
مواضيع ذات صلة
هذا جديد شركة "ألفا"
lebanon 24
24/08/2025 01:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن شركة "إنتل".. هذا ما تخطط له الحكومة الأميركية
lebanon 24
24/08/2025 01:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قد يشهده "ChatGPT".. خطوة جديدة مُرتقبة
lebanon 24
24/08/2025 01:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مكافآت للبنان".. رسالة وصلت وهذا ما تتحضر له بيروت
lebanon 24
24/08/2025 01:52:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-08-23
15:30 | 2025-08-23
14:39 | 2025-08-23
14:36 | 2025-08-23
14:27 | 2025-08-23
14:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24