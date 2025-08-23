خطوة جديدة.. هذا ما تتحضر له شركة "OpenAI"

تستعد شركة " " (OpenAI) لافتتاح مقر في العاصمة خلال بضعة شهور، لتؤسس بذلك حضوراً رسمياً في سوق رئيسية تنمو بوتيرة سريعة.

وقالت الشركة، المسؤولة عن تطوير المحادثة القائم على "تشات جي "، في بيان صدر الجمعة إنها بدأت عمليات التوظيف لزيادة عدد فريقها المحلي. وأعلنت عن ثلاث وظائف للمبيعات في ، تشترط ما لا يقل عن سبع الخبرة، وقد تُعلن عن المزيد في .





ولا يعمل لدى " إيه آي" في الهند سوى موظفة واحدة، براغيا ميسرا، التي تدير السياسة العامة والشراكات في البلد بعد انضمامها إلى الشركة في العام الماضي.