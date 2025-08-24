28
إقتصاد
بينهم لبنانيون.. بنك يقطع علاقاته مع 1000 عميل من أثرياء الشرق الأوسط!
Lebanon 24
24-08-2025
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المالية العربية، أعلن بنك HSBC
البريطاني
عبر وحدة الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا عن قطع علاقاته مع أكثر من 1000 عميل من أثرياء
الشرق الأوسط
، بينهم سعوديون ولبنانيون وقطريون ومصريون، في إطار استراتيجية تهدف لتقليص التعاملات مع الحسابات عالية المخاطر.
وجاء القرار بعد تحقيقات مكثفة أطلقتها السلطات السويسرية في كانون الثاني 2025، تتعلق بشبهات غسل أموال مرتبطة بحاكم مصرف
لبنان
السابق رياض سلامة وشقيقه رجا، حيث تبين أن البنك لم يتحقق بشكل كافٍ من مصادر تحويلات تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا خلال الفترة من 2002 إلى 2015.
وكان البنك قد أعلن في تشرين الأول 2024 عن خطط لإعادة هيكلة تهدف إلى تبسيط الهيكل التنظيمي والتركيز على الأسواق التي يتمتع فيها بميزة تنافسية، مع التركيز على الحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالحسابات الحساسة. وألزمت هيئة الرقابة المصرفية السويسرية (FINMA) البنك بمراجعة شاملة لجميع الحسابات عالية المخاطر ومنع فتح حسابات جديدة لشخصيات سياسية بارزة حتى استكمال الإصلاحات.
وبدأ HSBC بإخطار العملاء المعنيين، بعضهم يمتلك ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مع خطط لإرسال خطابات رسمية خلال الأشهر المقبلة لإغلاق الحسابات وتحويل الأموال إلى ولايات قضائية أخرى.
ويأتي القرار في ظل سجل تاريخي للبنك مليء بالفضائح المالية، بما في ذلك تسوية بقيمة 192 مليون دولار مع السلطات الأميركية عام 2019 بسبب تسهيل التهرب الضريبي، وغرامة قياسية بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2012 لتورطه في غسل أموال مرتبطة بعصابات مخدرات مكسيكية، ما ألقي بظلاله على سمعة HSBC وفرض رقابة مشددة عليه في سويسرا.
وقد اعتبر محللون أن هذه الخطوة قد تدفع العملاء المصريين والعرب إلى البحث عن ملاذات مصرفية بديلة في دبي أو سنغافورة، في حين أثارت موجة من الجدل حول قدرة البنك على إدارة الثروات في الشرق الأوسط بعد سلسلة الفضائح والرقابة المشددة. (روسيا اليوم)
