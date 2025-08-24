رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو

Advertisement

وجه ، خلال زيارة للقاعدة البحرية في حيفا الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء ، على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة ومفاوضات التوصل لاتفاق.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الرسالة: "هناك صفقة مطروحة وهي خطة فيتكوف المحسنة.. يجب إبرامها الآن".وأضاف "لقد هيأ الجيش الإسرائيلي شروط صفقة الرهائن والآن هي بين يدي نتنياهو".وأكد رئيس أركان الجيش أن هناك خطر كبير على حياة الرهائن في ظل احتلال مدينة غزة.