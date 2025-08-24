Advertisement

عربي-دولي

رسالة من رئيس الاركان الإسرائيلي إلى نتنياهو

Lebanon 24
24-08-2025 | 15:58
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال زيارة للقاعدة البحرية في حيفا الأحد، رسالة إلى رئيس الوزراء نتنياهو، على خلفية الاستعدادات لاحتلال غزة ومفاوضات التوصل لاتفاق.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الرسالة: "هناك صفقة مطروحة وهي خطة فيتكوف المحسنة.. يجب إبرامها الآن".
 
وأضاف زامير "لقد هيأ الجيش الإسرائيلي شروط صفقة الرهائن والآن هي بين يدي نتنياهو".

وأكد رئيس أركان الجيش أن هناك خطر كبير على حياة الرهائن في ظل احتلال مدينة غزة.
