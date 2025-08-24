Advertisement

إقتصاد

عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها

Lebanon 24
24-08-2025 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1408589-638917022424946196.jpg
Doc-P-1408589-638917022424946196.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة “تاس” عن سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي قوله في تصريحات نشرت، اليوم الأحد “إن إيران تأمل أن تبدأ قريبا إمدادات الغاز الروسي إليها عبر أذربيجان”، بعدما تم حل معظم القضايا العالقة في المفاوضات مع شركة “جازبروم”.
Advertisement

ونسبت تاس إلى جلالي قوله “نأمل أن يحدث ذلك قريبا. نجري حاليا مفاوضات مع جازبروم، وقد تم حل معظم القضايا بالفعل. لكن لا بد من التوصل إلى تفاهم بشأن السعر. وإذا حُسمت هذه المسألة، فسيتم إطلاق كل شيء”.

وكانت موسكو وطهران قد توصلتا في نيسان إلى اتفاق يقضي بتوريد 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بعد أن وقعت جازبروم في عام 2024 مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى إيران، من دون الكشف حينها عن المسارات المحتملة للخط.
مواضيع ذات صلة
وزارة البترول المصرية تعلن "بدء عودة إمدادات الغاز تدريجيا للقطاعات الصناعية صباح اليوم"
lebanon 24
25/08/2025 10:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر.. تحرك جديد للحكومة لتأمين امدادات الغاز
lebanon 24
25/08/2025 10:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير شركة الغاز السورية لـ"الشرق": تأمين الغاز من أذربيجان سيساهم في رفع ساعات التعذية الكهربائية
lebanon 24
25/08/2025 10:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
lebanon 24
25/08/2025 10:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:53 | 2025-08-25
02:47 | 2025-08-25
02:34 | 2025-08-25
02:24 | 2025-08-25
02:18 | 2025-08-25
02:10 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24