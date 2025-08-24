عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها

Advertisement

نقلت وكالة “تاس” عن سفير لدى كاظم قوله في تصريحات نشرت، اليوم الأحد “إن إيران تأمل أن تبدأ قريبا إمدادات إليها عبر أذربيجان”، بعدما تم حل معظم العالقة في المفاوضات مع شركة “جازبروم”.ونسبت تاس إلى جلالي قوله “نأمل أن يحدث ذلك قريبا. نجري حاليا مفاوضات مع جازبروم، وقد تم حل معظم القضايا بالفعل. لكن لا بد من التوصل إلى تفاهم بشأن السعر. وإذا حُسمت هذه المسألة، فسيتم إطلاق كل شيء”.وكانت وطهران قد توصلتا في نيسان إلى اتفاق يقضي بتوريد 55 مليار متر مكعب من الروسي، بعد أن وقعت جازبروم في عام 2024 مع الشركة الوطنية للغاز لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى إيران، من دون الكشف حينها عن المسارات المحتملة للخط.