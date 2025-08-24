29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
إقتصاد
عبر أذربيجان.. إيران تأمل بدء إمدادات الغاز الروسي إليها
Lebanon 24
24-08-2025
|
23:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة “تاس” عن سفير
إيران
لدى
روسيا
كاظم
جلالي
قوله في تصريحات نشرت، اليوم الأحد “إن إيران تأمل أن تبدأ قريبا إمدادات
الغاز الروسي
إليها عبر أذربيجان”، بعدما تم حل معظم
القضايا
العالقة في المفاوضات مع شركة “جازبروم”.
ونسبت تاس إلى جلالي قوله “نأمل أن يحدث ذلك قريبا. نجري حاليا مفاوضات مع جازبروم، وقد تم حل معظم القضايا بالفعل. لكن لا بد من التوصل إلى تفاهم بشأن السعر. وإذا حُسمت هذه المسألة، فسيتم إطلاق كل شيء”.
وكانت
موسكو
وطهران قد توصلتا في نيسان إلى اتفاق يقضي بتوريد 55 مليار متر مكعب من
الغاز
الروسي، بعد أن وقعت جازبروم في عام 2024
مذكرة تفاهم
مع الشركة الوطنية
الإيرانية
للغاز لتوريد الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى إيران، من دون الكشف حينها عن المسارات المحتملة للخط.
