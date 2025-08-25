غدًا… جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية

Advertisement

تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين والدول الأوروبية الثلاث يوم غدٍ الثلاثاء في .وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن الجولة الجديدة ستجري على مستوى نواب بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، إلى جانب ممثلين عن .وسيرأس الوفد في هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، فيما ستحضر الدول الأوروبية الثلاث على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، بينما سيمثل الاتحاد نائب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد.