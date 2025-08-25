Advertisement

عربي-دولي

غدًا… جولة جديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:10
A-
A+
Doc-P-1408632-638917104671375238.jpg
Doc-P-1408632-638917104671375238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث يوم غدٍ الثلاثاء في جنيف.
Advertisement

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن الجولة الجديدة ستجري على مستوى نواب وزراء الخارجية بين إيران والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وسيرأس الوفد الإيراني في هذه الجولة، كما في الاجتماعات السابقة، مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، فيما ستحضر الدول الأوروبية الثلاث على مستوى المديرين السياسيين بوزارة الخارجية، بينما سيمثل الاتحاد الأوروبي نائب مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد.
مواضيع ذات صلة
إعلام إيراني: جنيف تستضيف غدا محادثات بين إيران و3 بلدان أوروبية بشأن الملف النووي
lebanon 24
25/08/2025 14:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: المؤشرات أن جولة التفاوض الجديدة مع الدول الأوروبية الثلاث ستعقد الجمعة المقبلة في اسطنبول
lebanon 24
25/08/2025 14:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: مستعدون لاستضافة جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا
lebanon 24
25/08/2025 14:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
فشل المحادثات النووية بين إيران والقوى الأوروبية في إسطنبول
lebanon 24
25/08/2025 14:10:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:55 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:01 | 2025-08-25
07:00 | 2025-08-25
06:57 | 2025-08-25
06:55 | 2025-08-25
06:42 | 2025-08-25
06:26 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24