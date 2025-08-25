Advertisement

عربي-دولي

استخدموه للمرة الأولى… إسرائيل تقرّ بإطلاق الحوثيين صاروخًا برؤوس متعددة

Lebanon 24
25-08-2025 | 04:21
أكد سلاح الجو الإسرائيلي صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق الحوثيين، يوم الجمعة الماضي، صاروخًا برأس حربي متشعب باتجاه إسرائيل، في سابقة هي الأولى من نوعها.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الصاروخ الذي أُطلق تميز بكونه مزودًا برؤوس متعددة.

وأضافت الإذاعة أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع باتجاه إسرائيل.

من جهة اخرى، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون الجمعة تهديد جديد بذخيرة عنقودية.

وأضاف المسؤول أن استخدام القنابل العنقودية يصعب اعتراضها وهي تقنية تقدمها إيران للحوثيين.

