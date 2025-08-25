استخدموه للمرة الأولى… إسرائيل تقرّ بإطلاق الحوثيين صاروخًا برؤوس متعددة

Advertisement

أكد سلاح الجو صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق الحوثيين، يوم الجمعة الماضي، صاروخًا برأس حربي متشعب باتجاه ، في سابقة هي الأولى من نوعها.وأفادت بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الصاروخ الذي أُطلق تميز بكونه مزودًا برؤوس متعددة.وأضافت الإذاعة أن هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الحوثيون صاروخا من هذا النوع باتجاه إسرائيل.من جهة اخرى، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول بسلاح الجو الإسرائيلي قوله إن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون الجمعة تهديد جديد بذخيرة عنقودية.وأضاف المسؤول أن استخدام القنابل العنقودية يصعب اعتراضها وهي تقنية تقدمها للحوثيين.