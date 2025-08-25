أحمد الشرع إلى نيويورك… أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ 1967

أكدّ مسؤول سوري أن سيشارك في الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل، على أن يُلقي كلمة خلال أسبوعها الرفيع المستوى.

وتُعدّ هذه أول مشاركة لرئيس سوري في هذا الأسبوع منذ عهد الأتاسي عام 1967.