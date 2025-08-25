Advertisement

عربي-دولي

أحمد الشرع إلى نيويورك… أول خطاب لرئيس سوري أمام الجمعية العامة منذ 1967

Lebanon 24
25-08-2025 | 06:55
Doc-P-1408752-638917271942528690.jpg
Doc-P-1408752-638917271942528690.jpg photos 0
أكدّ مسؤول سوري أن الرئيس أحمد الشرع سيشارك في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، على أن يُلقي كلمة خلال أسبوعها الرفيع المستوى.
وتُعدّ هذه أول مشاركة لرئيس سوري في هذا الأسبوع منذ عهد نور الدين الأتاسي عام 1967.
