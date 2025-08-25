مسؤول إسرائيلي يحذر من "احتلال غزة".. ورسالة إلى نتنياهو

حذر إيال زامير من الخطة المزمعة للسيطرة على مدينة غزة، داعياً ، ، إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة.

وقال زامير، للقادة العسكريين خلال زيارة لقاعدة بحرية في حيفا: "هناك اتفاق مطروح على الطاولة، وهو نسخة محسنة من الاتفاق الذي تفاوض عليه المبعوث الرئاسي الأميركي ، ويجب علينا قبوله"، حسبما أوردت القناة 13 التلفزيونية .





وكان الإسرائيلي يشير إلى مقترح سبق أن تفاوض عليه ويتكوف، والذي ينص على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتم خلاله إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.





وجدد زامير قلقه من أن السيطرة على مدينة غزة المخطط لها ستعرض حياة المحتجزين العشرين المتبقين، الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، للخطر، والذين يعتقد أن بعضهم محتجز داخل المدينة وهي الأكبر في .