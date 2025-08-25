Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيلي يحذر من "احتلال غزة".. ورسالة إلى نتنياهو

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:01
A-
A+
Doc-P-1408755-638917274408443414.webp
Doc-P-1408755-638917274408443414.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من الخطة المزمعة للسيطرة على مدينة غزة، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار من أجل الإفراج عن المحتجزين المتبقين في غزة.
Advertisement
 

وقال زامير، للقادة العسكريين خلال زيارة لقاعدة بحرية في حيفا: "هناك اتفاق مطروح على الطاولة، وهو نسخة محسنة من الاتفاق الذي تفاوض عليه المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، ويجب علينا قبوله"، حسبما أوردت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية.


وكان رئيس الأركان الإسرائيلي يشير إلى مقترح سبق أن تفاوض عليه ويتكوف، والذي ينص على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يتم خلاله إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.


وجدد زامير قلقه من أن السيطرة على مدينة غزة المخطط لها ستعرض حياة المحتجزين العشرين المتبقين، الذين يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، للخطر، والذين يعتقد أن بعضهم محتجز داخل المدينة وهي الأكبر في قطاع غزة.


كذلك، حذر زامير من أن مسلحين من حركة "حماس" قد يقدمون على قتل المحتجزين أو "الانتحار معهم". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
حماس تحذّر إسرائيل في بيان من أن احتلال مدينة غزة "ستكلفها أثمانًا باهظة"
lebanon 24
25/08/2025 23:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تحذر من تداعيات "كارثية" لقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة
lebanon 24
25/08/2025 23:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو معه الأغلبية المطلوبة لتمرير قرار "احتلال غزة" في الكابينت
lebanon 24
25/08/2025 23:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول فلسطيني للحدث: ما يجري في غزة احتلال وليس "سيطرة أمنية"
lebanon 24
25/08/2025 23:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2025-08-25
15:55 | 2025-08-25
15:38 | 2025-08-25
15:20 | 2025-08-25
15:01 | 2025-08-25
14:56 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24