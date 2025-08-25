الهجري: نطالب بإقليم منفصل في السويداء

Advertisement

طالب الشيخ ، أحد شيوخ عقل شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل.أضاف:" مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في ".وأكّد أنّ سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية.