عربي-دولي

الهجري: نطالب بإقليم منفصل في السويداء

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:13
طالب الشيخ حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل الطائفة الدرزية شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف معنا لإعلان إقليم منفصل.
أضاف:" مشوارنا بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية في سوريا".

وأكّد أنّ الحرس الوطني سيدافع عن الأرض بضمانة دول معنية.
