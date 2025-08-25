27
عربي-دولي
سوريا تندد "بالتوغل العسكري" الإسرائيلي في ريف دمشق
Lebanon 24
25-08-2025
|
09:44
A-
A+
ذكر بيان صدر عن
وزارة الخارجية
السورية
اليوم الاثنين أن
سوريا
تستنكر بشدة ما وصفته "بالتوغل العسكري"
الإسرائيلي
في ريف
دمشق
.
وأجرى الجانبان في الآونة الأخيرة محادثات لتهدئة الصراع في جنوب سوريا.
وجاء في البيان أن "هذا التصعيد الخطير يعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات
الاحتلال
(إسرائيل)".
وأضاف "تجدد الوزارة دعوتها إلى
منظمة الأمم المتحدة
ومجلس
الأمن الدولي
لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقا لأحكام القانون الدولي".
