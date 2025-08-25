Advertisement

"حماس" تعلّق على اغتيال الصحافيين في خان يونس

25-08-2025 | 10:42
Doc-P-1408817-638917406911115245.png
Doc-P-1408817-638917406911115245.png photos 0
 اعتبرت حركة "المقاومة الاسلامية – حماس" في بيان، ان "جيش الاحتلال الصهيوني المجرم أقدم على جريمة حرب مركبة تضاف إلى سجله الصهيوني الدموي الحافل بالمجازر بحق شعبنا الفلسطيني، بقصف مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد خمسة عشر مواطنا، غالبيتهم من الصحافيين والكوادر الطبية والدفاع المدني، وذلك إمعانا في حرب الإبادة التي يواصل ارتكابها ضد شعبنا في غزة".
ولفتت الى أن "الاحتلال النازي المجرم يواصل حربه الإجرامية في كافة مناطق القطاع، ويرتكب المجازر ضد المدنيين العزل في شمال القطاع ومدينة غزة".

وذكرت أن "نتنياهو وحكومته الإرهابية يؤكدان مرة أخرى، استهتارهما بكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتحديهما للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، عبر استهداف منشأة طبية مدنية بشكل متعمد، واغتيال فئات محميّة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتهم الصحافيون والعاملون في القطاع الطبي".

ورأت الحركة أن "اغتيال الاحتلال المجرم للصحافيين حسام المصري ومحمد سلامة ومريم أبو دقة ومعاذ أبو طه، الذين يعملون مع مؤسسات ووكالات صحافية عربية ودولية، أثناء تغطيتهم للقصف على المستشفى، هو جريمة حرب ومجزرة مروّعة يهدف العدو الجبان من ورائها إلى ثني الصحافيين عن نقل الحقيقة، وعن تغطية جرائم الحرب والتطهير العرقي، والأوضاع المعيشية الكارثية لشعبنا الفلسطيني في غزّة، بفعل سياسة التجويع الممنهج التي يُصرّ مجرم الحرب نتنياهو على تعميقها ومفاقمتها، في تحد وقح للإرادة الدولية".

ووطالبت "أمام هذه الجريمة المروعة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الأطراف المعنية مطالبون بالتحرك الفوري والجاد لوقف جريمة العصر والإبادة الممنهجة في غزة، وإنقاذ شعبنا وإغاثته بشكل عاجل".

وأشارت الى "أن قادة الدول العربية والإسلامية يتحملون واجبا ومسؤولية كبرى في الضغط على الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال، لوقف الحرب فورا، واستخدام جميع أشكال الضغط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق ذلك".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24