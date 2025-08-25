أردوغان: حكومة نتنياهو تواصل مجازرها الوحشية في غزة

Advertisement

أعلن الرئيس أن "حكومة المتعطشة للدماء، تواصل هجماتها الوحشية على غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة".وقال في تصريحات عقب اجتماع الحكومة : "ندين استهداف مجمع ناصر الطبي واستمرار العدوان على غزة"، مؤكداً أن "الهجمات على المستشفيات والصحافيين هي استمرار للإبادة الجماعية في غزة".وأضاف: " قصفت اليوم مستشفى وقتلت 5 صحافيين، والمجرم نتنياهو يواصل مجازره"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية بحثت في اجتماعها "الخطوات الإضافية الممكن اتخاذها لوقف الظلم الذي تمارسه إسرائيل".