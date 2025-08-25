Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: حكومة نتنياهو تواصل مجازرها الوحشية في غزة

Lebanon 24
25-08-2025 | 14:25
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء، تواصل هجماتها الوحشية على غزة لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة".
وقال أردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة التركية: "ندين استهداف مجمع ناصر الطبي صباح اليوم واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة"، مؤكداً أن "الهجمات على المستشفيات والصحافيين هي استمرار للإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف: "إسرائيل قصفت اليوم مستشفى وقتلت 5 صحافيين، والمجرم نتنياهو يواصل مجازره"، مشيراً إلى أن الحكومة التركية بحثت في اجتماعها "الخطوات الإضافية الممكن اتخاذها لوقف الظلم الذي تمارسه إسرائيل".
