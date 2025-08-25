الهجري.. دعوة للانفصال مع تشكيل "الحرس الوطني"

Advertisement

طالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء ، اليوم الاثنين، دول العالم الحرة والشرفاء بالوقوف إلى جانب الطائفة الدرزية لإعلان إقليم منفصل في جنوب .وقال الهجري في كلمة أمام حشد من القوات المحلية إن "مشوار الطائفة الدرزية بدأ بعنوان جديد بعد المحنة الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية"، مشيداً بتشكيل "الحرس الوطني في السويداء" الأسبوع الماضي، واصفاً إياه بـ"الذراع العسكرية الدرزية"، مؤكداً أن هذا التشكيل مدعوم من دول معنية بأمر المنطقة.وقبل أيام، أعلنت فصائل محلية تشكيل جسم عسكري تحت مسمى "الحرس الوطني"، مؤكدة ولاءها المطلق واعتبار الهجري "الممثل الشرعي والمخول عن أبناء الطائفة الدرزية في السويداء". كما تم تشكيل "لجنة قانونية" لإدارة شؤون المحافظة، تتولى السياسية والاقتصادية والضابطة العدلية وغيرها.يُذكر أن لدى طائفة الدروز في السويداء ثلاثة مشايخ عقل (مراجع دينية) تختلف مواقفهم أحياناً، وهم حمود الحناوي ويوسف جربوع والهجري. وقد سبق أن أبدى الحناوي وجربوع رفضهما لطلب الحماية من ، متمسكين بخيار الوحدة الوطنية، في حين ناشد الهجري مراراً التدخل، ما اعتبره ناشطون عائقاً أمام محاولات تسوية الأزمة الأخيرة بالمحافظة.وتشهد السويداء منذ 19 الماضي وقفاً لإطلاق النار بعد اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية خلفت مئات القتلى. وتذرعت إسرائيل بحماية الدروز لتصعيد عدوانها على سوريا، وهو ما اعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها، مطالبة بإلزام تل أبيب بالامتثال لاتفاقية فصل القوات الموقعة بين الجانبين عام 1974.كما تبذل السلطات السورية جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 كانون الأول 2024 بنظام .