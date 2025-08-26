للمرة الأولى... أوكرانيا تعترف بدخول الجيش الروسي إلى هذه المنطقة

Advertisement

كشفت ، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى أنّ الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط ، بعدما كانت بمنأى عن المعارك العنيفة.الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف، قال في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل"، فيما ينفي الجيش تصريحات بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس الأوكراني ، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تسرّع كييف وحلفاؤها مساعيهم لوضع ضمانات أمنية مستقبلية لبلاده.وأضاف بعد اجتماع في كييف مع راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".