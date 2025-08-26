Advertisement

عربي-دولي

للمرة الأولى... أوكرانيا تعترف بدخول الجيش الروسي إلى هذه المنطقة

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:04
A-
A+
Doc-P-1409281-638918288051469134.png
Doc-P-1409281-638918288051469134.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت كييف، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى أنّ الجيش الروسي دخل منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، بعدما كانت بمنأى عن المعارك العنيفة.
Advertisement


الناطق باسم "مجموعة قوات دنيبرو العملياتية الاستراتيجية" التابعة للجيش فيكتور بريغوبوف، قال في تصريح لوكالة "فرانس برس": "نعم، لقد دخلوا، والقتال متواصل"، فيما ينفي الجيش تصريحات موسكو بأنها سيطرت بالكامل على قريتي زابوريزكه ونوفوجورجييفكا.


وفي هذا الإطار، شدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تسرّع كييف وحلفاؤها مساعيهم لوضع ضمانات أمنية مستقبلية لبلاده.


وأضاف بعد اجتماع في كييف مع رئيس أركان الجيش البريطاني توني راداكين: "يتعين علينا تكثيف عملنا إلى أقصى حد وضمان الوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بالضمانات الأمنية".
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول الجيش الإسرائيلي يستثني بلدات في محيط قطاع غزة من تصنيفها "مناطق عسكرية مغلقة"
lebanon 24
27/08/2025 01:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قوات الجيش على مناطق جديدة شرقي أوكرانيا
lebanon 24
27/08/2025 01:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تجدد دعوتها للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة
lebanon 24
27/08/2025 01:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين
lebanon 24
27/08/2025 01:28:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24