كتبوا أسماءهم على القذائف... هكذا سخر جنود إسرائيليون من مشاهير أميركيين داعمين لفلسطين (صورة)

وتُظهر الصور المتداولة عبر مواقع التواصل قذائف من عيار 155 ملم وقد كُتب عليها اسما الحائزة جائزة "غرامي" والممثل الهوليوودي، مرفقة بعبارة ساخرة: "يمكنك الذهاب إلى غزة".وتأتي هذه الخطوة فيما دعا النجمان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.يُذكر أن إيليش ومارك رافالو كانا من بين مئات الفنانين الذين وقعوا على رسالة "Artists4Ceasefire"، كما ارتديا دبابيس حمراء رمزية خلال حفل توزيع لعام 2024، مطالبين بوقف تزويد بالأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار.