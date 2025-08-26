Advertisement

عربي-دولي

كتبوا أسماءهم على القذائف... هكذا سخر جنود إسرائيليون من مشاهير أميركيين داعمين لفلسطين (صورة)

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:25
كتب جنود إسرائيليون أسماء المشاهير الأميركيين بيلي إيليش ومارك رافالو على قذائف مدفعية استخدمت في غزة، في خطوة ساخرة من مواقفهما الداعمة للفلسطينيين.
وتُظهر الصور المتداولة عبر مواقع التواصل قذائف من عيار 155 ملم وقد كُتب عليها اسما المغنية الحائزة جائزة "غرامي" والممثل الهوليوودي، مرفقة بعبارة ساخرة: "يمكنك الذهاب إلى غزة".


وتأتي هذه الخطوة فيما دعا النجمان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
 
يُذكر أن بيلي إيليش ومارك رافالو كانا من بين مئات الفنانين الذين وقعوا على رسالة "Artists4Ceasefire"، كما ارتديا دبابيس حمراء رمزية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، مطالبين واشنطن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والضغط من أجل وقف إطلاق النار.


 
