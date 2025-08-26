25 دولة تعلّق الطرود إلى الولايات المتحدة… و "الاتحاد البريدي العالمي" يحذّر

Advertisement

وتأتي القرارات المتسارعة فيما تستعد لإلغاء الإعفاء المعروف بـ"de minimis" الذي كان يسمح بدخول الطرود ذات القيمة المنخفضة (أقل من 800 دولار) من دون رسوم. ابتداءً من 29 آب، ستُعامل هذه الطرود وفق التعريفات الاعتيادية، ما دفع مؤسسات بريدية في وآسيا وأوقيانوسيا إلى إيقاف جزء كبير من الشحنات إلى السوق الأميركية لإعادة تسعير الخدمات وتعديل أنظمتها. وكانت La Poste قد بدأت التعليق، مع استثناء هدايا بين أفراد تقل قيمتها عن 100 دولار، كما اتخذت هيئات أوروبية أخرى إجراءات مشابهة.وفي ، انضمّت إلى قائمة الدول التي أوقفت شحن الطرود إلى الولايات المتحدة، في وقت سجّلت فيه وسائل إعلام دولية اتساع رقعة التعليق لتشمل نحو 30 بلدًا بين أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وسط ارتباك لوجستي ونفاد مهلة التكيّف مع التغيير الأميركي. (ارم نيوز)