25 دولة تعلّق الطرود إلى الولايات المتحدة… و "الاتحاد البريدي العالمي" يحذّر
Lebanon 24
26-08-2025
|
11:31
photos
أعلن الاتحاد البريدي العالمي (UPU) أنّ 25 بلدًا أبلغته رسميًّا بتعليق الإرساليات البريدية من الطرود إلى
الولايات المتحدة
، مع تصاعد الغموض المرتبط بالتعريفات الأميركية الجديدة وآليات العبور، في خطوة تهدّد سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية عبر الحدود. جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء من مقر المنظمة في
جنيف
.
وتأتي القرارات المتسارعة فيما تستعد
واشنطن
لإلغاء الإعفاء المعروف بـ"de minimis" الذي كان يسمح بدخول الطرود ذات القيمة المنخفضة (أقل من 800 دولار) من دون رسوم. ابتداءً من 29 آب، ستُعامل هذه الطرود وفق التعريفات الاعتيادية، ما دفع مؤسسات بريدية في
أوروبا
وآسيا وأوقيانوسيا إلى إيقاف جزء كبير من الشحنات إلى السوق الأميركية لإعادة تسعير الخدمات وتعديل أنظمتها. وكانت La Poste
الفرنسية
قد بدأت التعليق، مع استثناء هدايا بين أفراد تقل قيمتها عن 100 دولار، كما اتخذت هيئات أوروبية أخرى إجراءات مشابهة.
وفي
آسيا
، انضمّت
الهند
إلى قائمة الدول التي أوقفت شحن الطرود إلى الولايات المتحدة، في وقت سجّلت فيه وسائل إعلام دولية اتساع رقعة التعليق لتشمل نحو 30 بلدًا بين أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وسط ارتباك لوجستي ونفاد مهلة التكيّف مع التغيير الأميركي. (ارم نيوز)
