Advertisement

إقتصاد

25 دولة تعلّق الطرود إلى الولايات المتحدة… و "الاتحاد البريدي العالمي" يحذّر

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1409290-638918300255159483.png
Doc-P-1409290-638918300255159483.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد البريدي العالمي (UPU) أنّ 25 بلدًا أبلغته رسميًّا بتعليق الإرساليات البريدية من الطرود إلى الولايات المتحدة، مع تصاعد الغموض المرتبط بالتعريفات الأميركية الجديدة وآليات العبور، في خطوة تهدّد سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية عبر الحدود. جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء من مقر المنظمة في جنيف
Advertisement

وتأتي القرارات المتسارعة فيما تستعد واشنطن لإلغاء الإعفاء المعروف بـ"de minimis" الذي كان يسمح بدخول الطرود ذات القيمة المنخفضة (أقل من 800 دولار) من دون رسوم. ابتداءً من 29 آب، ستُعامل هذه الطرود وفق التعريفات الاعتيادية، ما دفع مؤسسات بريدية في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا إلى إيقاف جزء كبير من الشحنات إلى السوق الأميركية لإعادة تسعير الخدمات وتعديل أنظمتها. وكانت La Poste الفرنسية قد بدأت التعليق، مع استثناء هدايا بين أفراد تقل قيمتها عن 100 دولار، كما اتخذت هيئات أوروبية أخرى إجراءات مشابهة. 
 
وفي آسيا، انضمّت الهند إلى قائمة الدول التي أوقفت شحن الطرود إلى الولايات المتحدة، في وقت سجّلت فيه وسائل إعلام دولية اتساع رقعة التعليق لتشمل نحو 30 بلدًا بين أوروبا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، وسط ارتباك لوجستي ونفاد مهلة التكيّف مع التغيير الأميركي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"الاتحاد الماروني العالمي": رؤية الراعي بالنسبة الى السلاح وقرار الحكومة تمثل غالبية اللبنانيين
lebanon 24
27/08/2025 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: بيان بريطانيا والدول الـ 25 بشأن غزة "منفصل عن الواقع"
lebanon 24
27/08/2025 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم تجارية انتقامية على الولايات المتحدة
lebanon 24
27/08/2025 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"تسنيم": الجيش الإيراني يحذّر الدول من فتح أجوائها للولايات المتحدة وإسرائيل لاستهداف إيران وخاصة من شمالي العراق
lebanon 24
27/08/2025 01:29:04 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24