Advertisement

عربي-دولي

رغم التهديد الإسرائيلي.. كهنة وراهبات غزة يقررون البقاء

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1409301-638918312754867230.png
Doc-P-1409301-638918312754867230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الكهنة والراهبات الكاثوليك والأرثوذكس في مدينة غزة، عزمهم عدم مغادرتها، على الرغم من تشديد الجيش الإسرائيلي الطوق حولها استعداداً لهجوم مرتقب، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
Advertisement

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس والبطريركية اللاتينية في القدس في بيان مشترك: "نحن لا نعلم بالضبط ما سيحدُث على أرض الواقع، ليس فقط لرعيتنا، بل لجميع السكان".

وأشار البيان إلى أن مجمّع كنيسة مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمّع كنيسة العائلة المقدسة في غزة تحوّلا منذ اندلاع الحرب إلى ملاذ لمئات المدنيين، بينهم مسنون ونساء وأطفال، إضافة إلى أشخاص من ذوي الإعاقة يتلقون الرعاية منذ سنوات.

وأضاف: "إن مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب ستكون بمثابة إعلان حكم بالإعدام عليهم، ولهذا السبب، قرر الكهنة والراهبات البقاء والاستمرار في رعاية من سيبقون في رحاب المجمعين".

وأكدت البطريركيتان أن أوامر الإخلاء صدرت بالفعل لعدد من أحياء غزة، لافتةً إلى أن عدد المسيحيين في القطاع يناهز 635 شخصاً، بينهم نحو عشرة كهنة وراهبات.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إصرار إسرائيل على البقاء في محور موراغ وممر فيلادلفيا ومحيط رفح عقبة رئيسية رغم تقدم المفاوضات
lebanon 24
27/08/2025 01:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: رئيس الأركان سيعرض اليوم على الكابينت كلفة البقاء طويلا في غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق الأمم المتحدة للسكان: النساء والفتيات في غزة يواجهن أوضاعا تتجاوز حدود القدرة على البقاء
lebanon 24
27/08/2025 01:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: حماس رفضت مقترح الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح وهذا غير مقبول
lebanon 24
27/08/2025 01:29:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24