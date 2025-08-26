رغم التهديد الإسرائيلي.. كهنة وراهبات غزة يقررون البقاء

Advertisement

أعلن الكهنة والراهبات والأرثوذكس في مدينة غزة، عزمهم عدم مغادرتها، على الرغم من تشديد الجيش الطوق حولها استعداداً لهجوم مرتقب، وفق ما نقلت "وكالة ".وقالت الروم الأرثوذكس والبطريركية اللاتينية في في بيان مشترك: "نحن لا نعلم بالضبط ما سيحدُث على أرض الواقع، ليس فقط لرعيتنا، بل لجميع السكان".وأشار البيان إلى أن مجمّع مار بورفيريوس للروم الأرثوذكس ومجمّع كنيسة العائلة المقدسة في غزة تحوّلا منذ اندلاع الحرب إلى ملاذ لمئات المدنيين، بينهم مسنون ونساء وأطفال، إضافة إلى أشخاص من ذوي الإعاقة يتلقون الرعاية منذ سنوات.وأضاف: "إن مغادرة مدينة غزة ومحاولة الفرار إلى الجنوب ستكون بمثابة إعلان حكم بالإعدام عليهم، ولهذا السبب، قرر الكهنة والراهبات البقاء والاستمرار في رعاية من سيبقون في رحاب المجمعين".وأكدت البطريركيتان أن أوامر الإخلاء صدرت بالفعل لعدد من أحياء غزة، لافتةً إلى أن عدد في القطاع يناهز 635 شخصاً، بينهم نحو عشرة كهنة وراهبات.