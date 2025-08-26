إيران تفاوض بكامل قوتها لتجنب عقوبات مجلس الأمن... هذا ما كشفه بقائي

Advertisement

أكد المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، أن تجري مفاوضات "بكامل قواها" لتفادي إعادة فرض الدولية عليها في ، في خطوة تلوّح بها القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، قبيل اجتماعها مع طهران، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة ".وفي مؤتمر صحافي، قال بقائي: "إن تركيزنا منصبّ على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد"، مؤكدا أن طهران "تفاوض بكل قواها" مع الترويكا الأوروبية المكّونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وأكد بقائي أن بلاده لن تسمح لتلك المسألة أن تتحول إلى "أداة لحرب نفسية على.. مواطنينا".اجتماع اليوم هو الثاني بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين وإيران في حزيران.