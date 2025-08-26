Advertisement

عربي-دولي

إيران تفاوض بكامل قوتها لتجنب عقوبات مجلس الأمن... هذا ما كشفه بقائي

Lebanon 24
26-08-2025 | 13:00
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران تجري مفاوضات "بكامل قواها" لتفادي إعادة فرض العقوبات الدولية عليها في مجلس الأمن، في خطوة تلوّح بها القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، قبيل اجتماعها مع طهران، وفق ما نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وفي مؤتمر صحافي، قال بقائي: "إن تركيزنا منصبّ على تجنب الخطوات أو الحوادث التي قد تكون مكلفة للبلاد"، مؤكدا أن طهران "تفاوض بكل قواها" مع الترويكا الأوروبية المكّونة من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.


وأكد بقائي أن بلاده لن تسمح لتلك المسألة أن تتحول إلى "أداة لحرب نفسية على.. مواطنينا".


اجتماع اليوم هو الثاني بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران في حزيران.


