صفقات الطاقة.. حافز لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ناقشت وروسيا عدة صفقات في مجال الطاقة على هامش المحادثات الأخيرة لإحلال السلام في ، بهدف دفع الكرملين للموافقة على إنهاء الحرب وحث على تخفيف المفروضة على ، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.وطرحت هذه الصفقات كحوافز محتملة تشمل عودة شركة "إكسون موبيل" الأميركية إلى مشروع "سخالين-1" للنفط والغاز في روسيا، إضافة إلى احتمال شراء روسيا لمعدات أميركية لتجهيز مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بما فيها مشروع الغاز الطبيعي في القطب الخاضع للعقوبات الغربية.وجرت المناقشات خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، حيث التقى ومبعوثه الاقتصادي كيريل ديميتريف، كما نوقشت داخل مع الرئيس الأميركي .وأكدت المصادر أن هذه المحادثات تهدف إلى خلق حوافز اقتصادية للطرفين من أجل التوصل إلى اتفاقات قد تساعد على وقف الحرب، بينما تسعى واشنطن إلى إظهار تقدم ملموس في مفاوضات السلام، خاصة بعد قمة ألاسكا التي شهدت بحث هذه الصفقات.ووفق المصدر، وقّع بوتين مرسومًا يسمح للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك "إكسون موبيل"، باستعادة حصصهم في مشروع "سخالين-1" بشرط دعمهم لرفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما يعكس استمرار مساعي الطرفين لإيجاد حلول عملية للضغط على الأزمة الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.