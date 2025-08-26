Advertisement

إقتصاد

صفقات الطاقة.. حافز لإنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1409380-638918420822876863.png
Doc-P-1409380-638918420822876863.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ناقشت الولايات المتحدة وروسيا عدة صفقات في مجال الطاقة على هامش المحادثات الأخيرة لإحلال السلام في أوكرانيا، بهدف دفع الكرملين للموافقة على إنهاء الحرب وحث واشنطن على تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.
Advertisement

وطرحت هذه الصفقات كحوافز محتملة تشمل عودة شركة "إكسون موبيل" الأميركية إلى مشروع "سخالين-1" للنفط والغاز في روسيا، إضافة إلى احتمال شراء روسيا لمعدات أميركية لتجهيز مشاريع الغاز الطبيعي المسال، بما فيها مشروع الغاز الطبيعي في القطب الشمالي الخاضع للعقوبات الغربية.

وجرت المناقشات خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومبعوثه الاقتصادي كيريل ديميتريف، كما نوقشت القضايا داخل البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكدت المصادر أن هذه المحادثات تهدف إلى خلق حوافز اقتصادية للطرفين من أجل التوصل إلى اتفاقات قد تساعد على وقف الحرب، بينما تسعى واشنطن إلى إظهار تقدم ملموس في مفاوضات السلام، خاصة بعد قمة ألاسكا التي شهدت بحث هذه الصفقات.

ووفق المصدر، وقّع بوتين مرسومًا يسمح للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك "إكسون موبيل"، باستعادة حصصهم في مشروع "سخالين-1" بشرط دعمهم لرفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ما يعكس استمرار مساعي الطرفين لإيجاد حلول عملية للضغط على الأزمة الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
وزير الطاقة الأميركي: فرض عقوبات على النفط الروسي لإنهاء حرب أوكرانيا احتمال وارد
lebanon 24
27/08/2025 01:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نحاول عقد اجتماع بين بوتين وزيلينيسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
27/08/2025 01:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: الحوار والتفاوض السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
27/08/2025 01:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: قد لا يكون بمقدور الولايات المتحدة وضع سيناريو لإنهاء الحرب في أوكرانيا
lebanon 24
27/08/2025 01:31:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24